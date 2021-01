Nebeneffekt von Corona-Schutz : Weniger Infektionskrankheiten in NRW

Weniger Infektionskrankheiten in NRW

Düsseldorf Masken, Abstand und Kontaktreduzierung machen es nicht nur dem Coronavirus schwer. Auch alle anderen ansteckenden Krankheiten sind im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen.

Die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus haben im vergangenen Jahr zu einem deutlichen Rückgang von Infektionserkrankungen in Nordrhein-Westfalen geführt. Es seien insgesamt 32,5 Prozent weniger Nachweise gemeldet worden, teilte die Krankenkasse DAK-Gesundheit am Donnerstag in Düsseldorf mit. Infektionen mit dem sehr ansteckenden Norovirus seien um 64,2 Prozent zurückgegangen. Kinderkrankheiten wie Windpocken seien um mehr als die Hälfte zurückgegangen, das Magen-Darm-Erkrankungen bei Kleinkindern verursachende Rotavirus sogar um mehr als 70 Prozent. Die Daten gehen auf eine Analyse von Daten des Robert Koch-Instituts zurück.