Kinder erhielten Moderna : Nach Panne in Olpe soll es interne Prüfungen geben

Attendorn Weil einige Kinder in Olpe statt Biontech Moderna gespritzt bekamen, wird es nun interne Prüfungen geben. Es soll herausgefunden werden, ob nur eine Medizinische Fachangestellte den falschen Impfstoff spritze, oder, ob mehr dahinter steckt.

Nach der Panne um Impfungen jüngerer Kinder mit dem Impfstoff Moderna im Kreis Olpe wird der Fall dort intern aufgearbeitet. Dazu würden sich „sehr zeitnah“ der ärztliche sowie der organisatorische Leiter des Impfzentrums, Landrat Theo Melcher (CDU) sowie „alle weiteren Personen von Belang“ austauschen, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung am Montag. Am Sonntag hatte der Kreis über eine „fehlerhafte Verimpfung“ des Vakzins an mehrere Kinder informiert, denn für sie ist bisher nur das Präparat von Biontech zugelassen. Wie viele Kinder am Sonntag Moderna erhalten haben, sei noch unklar, sagte die Sprecherin.