Kanzlerin bei Bundespressekonferenz : Merkel möchte Grenzkontrollen vermeiden

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich auf der Bundespressekonferenz zu den aktuellen Entscheidungen hinsichtlich der Corona-Pandemie geäußert. Am Donnerstagabend starten die Beratungen der EU-Staaten.

In der etwas über einstündigen Bundespressekonferenz äußerte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zu verschiedenen Fragen. Unter anderem verwies sie darauf, dass der Lockdown und die bisherigen Maßnahmen langsam Erfolg zeigen. Dennoch seien die Zahlen der Toten weiterhin beunruhigend hoch und auch von bereits bekannten und möglichen weiteren Mutationen gehe eine noch nicht einschätzbare Gefahr aus. Wir geben einen Überblick:

Grenzkontrollen

Trotz der Gefahren durch Mutationen des Coronavirus möchte Merkel eine Wiedereinführung von Grenzkontrollen zu europäischen Nachbarstaaten möglichst vermeiden. „Es geht nicht darum, flächendeckende Grenzschließungen einzuführen“, dies wäre allenfalls „die Ultima Ratio“, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin mit Blick auf die Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs am Abend. „Wir werden viel tun, um das zu verhindern“, hob sie hervor.