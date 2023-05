Hochwasserschutz wird ausgebaut Der Deich bei Xanten wächst

Der Deich wird aber nicht nur höher und breiter gemacht, sondern er wird zwischen Lüttingen und Wardt auch begradigt. Dafür wird er in Höhe des Willibrordwegs ein Stück nach hinten verlegt. Dadurch bekommt der Rhein an dieser Stelle mehr Retentionsraum, also Platz, um sich bei Hochwasser auszubreiten. An anderer Stelle zwischen Lüttingen und Wardt wird ihm dagegen etwas Platz genommen, da der Deich breiter wird. Unterm Strich soll der Retentionsraum aber gleich bleiben. Die Begradigung des Deichverlaufs bietet auch den Vorteil, dass er sich besser überblicken und damit überwachen lässt. Er bietet auch der Strömung weniger Angriffsfläche, weil der Deich an dieser Stelle bei Hochwasser nicht mehr in den Fluss hineinragt.