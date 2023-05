Hochklassiges Fußball-Nachwuchsturnier Warum Borussia Mönchengladbach in Veen gegen Fortuna Düsseldorf spielt

Dafür werden aber am 29. Mai an den Pfingstmontag-Turnieren am Halfmannsweg Mannschaften des Gastgebers vertreten sein. So ist der Ablauf in Veen geplant: ab 9 Uhr spielen E- und D-Jugend, ab 11.30 Uhr F-Jugend-Treff, ab 14.10 Uhr Bambini-Treff, ab 15.30 Uhr spielt die C-Jugend und ab 16.15 Uhr spielen die U17-Mädchen. Die Borussia bereitet wieder ein großes Rahmenprogramm mit Hüpfburg und Tombola vor.