Erhebliche Straßenschäden : Strohweg in Wardt soll vor Deich-Sanierung erneuert werden

Strohweg in Wardt soll vor Deich-Sanierung erneuert werden

Xanten Der Strohweg in Xantens Ortsteil Wardt ist in einem schlechten Zustand. Und bald sollen darüber Lastwagen zur Deich-Baustelle fahren. Die Verwaltung befürchtet, dass die Straße der Belastung nicht standhält. Deshalb soll der Weg noch kurzfristig vorher saniert werden.

Die Stadt Xanten plant kurzfristig die Sanierung des Strohwegs im Ortsteil Wardt, damit die Arbeiten noch vor der Erneuerung des Deichs abgeschlossen werden können. Der Stadtrat beschloss deshalb in seiner Sitzung im Dezember einstimmig die außerplanmäßige Ausgabe. Somit können die Arbeiten direkt im neuen Jahr anfangen. Der Baubeginn ist für Januar geplant. Nach Angaben der Stadt plant der Deichverband, im Mai mit den Arbeiten für den Hochwasserschutz anzufangen. Ein etwa 3,8 Kilometer langes Stück soll erneuert werden. Die Anfahrt zur Deich-Baustelle wird unter anderem über den Strohweg erfolgen.

Anwohner befürchten, dass deshalb täglich Dutzende Lastwagen durch Wardt fahren. Wie die Verwaltung berichtete, war zunächst gefordert worden, dass der Strohweg wegen der Belastung durch den Baustellenverkehr erst nach der Deich-Sanierung repariert wird. Sie sei aber zusammen mit dem Deichverband zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Sanierung des Strohwegs vorher besser sei – vorausgesetzt, die Straße werde in einer höheren Belastungsklasse ausgebaut und der Deichverband übernehme die Mehrkosten. Sonst drohe der Strohweg durch die Belastung während der Deichbaumaßnahme „vollends zu zerbrechen, was wiederum den Anwohnerinnen und Anwohnern in Wardt eigentlich nicht zuzumuten wäre“, erklärte die Verwaltung.