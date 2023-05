Nach 3:1-Sieg über den SV Rindern So emotional feiert der SV Budberg den Landesliga-Aufstieg

Viktoria Goch hatte am Freitagabend mit der überraschenden Niederlage beim bereits abgestiegenen VfB Homberg II die Steilvorlage geliefert. Der SV Budberg nutzte sie und krönte sich einen Spieltag vor Saison-Ende am Sonntag zum vorzeitigen Meister in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4. Nach dem 3:1-Sieg (2:1) über den SV Rindern war der zweite Landesliga-Aufstieg in der 77-jährigen Vereinsgeschichte perfekt.