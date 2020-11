Abschnitt zwischen Lüttingen und Wardt : Streit um Deichkronenweg könnte vor Gericht landen

Xanten Die Politik spricht sich für einen Rad- und Fußweg auf dem Deich zwischen Lüttingen und Wardt aus. Aber die Bezirksregierung lehnt das ab. Nun muss Xantens Rat entscheiden, ob die Stadt eine Klage prüfen soll.

Der Rat der Stadt Xanten diskutiert in seiner Sitzung am Dienstag darüber, ob die Kommune einen öffentlichen Rad- und Fußweg auf dem Deich zwischen Lüttingen und Wardt gerichtlich durchsetzen soll. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Nutzung eines Deichkronenwegs zwischen den beiden Ortsteilen aus Gründen des Naturschutzes abgelehnt. Die Xantener Politik muss nun entscheiden, ob die Stadt dagegen Rechtsmittel prüfen soll. „Die Verwaltung sieht derzeit keine andere Möglichkeit, die öffentliche Nutzung des betreffenden Deichkronenwegeabschnitts umzusetzen“, schreibt sie in einer Vorlage für den Stadtrat und spricht sich dafür aus, einen Anwalt damit zu beauftragen, die Möglichkeit einer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht NRW in Münster zu prüfen.

Sie wirbt für den Radweg auf dem Deich zwischen Lüttingen und Wardt. Xanten als Luftkurort fördere den Radverkehr, schreibt die Verwaltung in der Vorlage für den Stadtrat. Der Rhein solle von Birten bis Obermörmter als prägendes Landschaftselement des Niederrheins erlebbar werden. Die Deichabschnitte in Birten sowie zwischen Wardt und Obermörmter seien für Fußgänger und Radfahrer schon freigegeben.

Frist Der neu gewählte Rat der Stadt Xanten trifft sich zu seiner konstituierenden Sitzung am Dienstag, 10. November. Sie beginnt um 17 Uhr im Saal des Historischen Schützenhauses Xanten am Fürstenberg 9. Auf der Tagesordnung stehen 27 Punkte im öffentlichen Teil. Vor allem geht es um die Besetzung von Positionen und Ausschüssen. Die Politik beschäftigt sich aber auch schon mit dem Deichkronenradweg, um eine mögliche Klageerhebung zu ermöglichen, bevor die Fristen dafür ablaufen.

Die Verwaltung sieht das anders. Sie hat die Umweltbelange in Zusammenarbeit mit dem Deichverband Xanten-Kleve und einem Fachbüro begutachten lassen. Dafür wurden eine Umweltverträglichkeitstudie und zwei Facharbeiten erstellt. Die Gutachterin habe „explizit die positive Bedeutung des Radweges“ hervorgehoben, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage an den Stadtrat. „Demnach stellt der Deichkronenweg eine attraktive Radwegeroute in erhöhter Lage abseits der Wohnbebauung dar, ermöglicht die Erlebbarkeit der Landschaft durch Blicke über das Rheinvorland sowie zum Rhein und ist als Radweg auf der Deichkrone fernab de Straßenverkehrs in ebener Lage auch für Anfänger und schwächere Radfahrer gut geeignet.“