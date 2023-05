Abstiegskampf in der Fußball-A-Liga droht Verlängerung Der SV Sonsbeck II verpasst Klassenerhalt und bricht auseinander

Im Abstiegskampf der Moerser Fußball-Kreisliga A ist der FC Meerfeld vor dem letzten Spieltag am 4. Juni trotz einer 0:3-Niederlage in Alpen weiterhin im Rennen um den Relegationsrang. Auf dem ersten direkten Abstiegsplatz steht punktgleich der FC Rumeln-Kaldenhausen. Sollten beide Teams auch nach dem letzten Spieltag in zwei Wochen gleichauf sein, käme es durch den direkten Vergleich zu einem Entscheidungsspiel um die Relegation. Keine Chance mehr auf den Klassenerhalt hat der Vorletzte SV Sonsbeck II.