Fußball-Oberliga SV Sonsbeck steckt nach 0:2 weiter mittendrin im Abstiegskampf

Vor 122 Zuschauern erwischte Sonsbeck den besseren Start und hatte durch Torjäger Klaus Keisers die erste Großchance (3.) auf dem Fuß. Im eins gegen eins scheiterte Keisers am stark parierenden Robin Offhaus im TVD-Gehäuse. Fast im Gegenzug der Schock für die Sonsbecker Anhänger: Axel Glowacki zeigte sich eiskalt und traf mit der ersten Möglichkeit für die Hausherren zum 1:0 (6.). „Das war schon bitter. Wir müssen eigentlich in Führung gehen und kassieren aus einer harmlosen Situation den Rückstand“, meinte Losing. Trotz des Gegentreffers spielten die Rot-Weißen weiter gut mit und hätten sogar alsbald den Ausgleich machen können. Nach einer Ecke von Alexander Maas köpfte Robin Schoofs den Ball nur haarscharf am Tor vorbei (21.). Losing musste früh wechseln, denn in der 28. Minute Flügelflitzer Maas mit einer Oberschenkelverletzung seinen Stammplatz räumen. Für ihn kam Nozomu Nonaka aufs Feld. Sekunden vor dem Pausenpfiff scheiterte Keisers erneut am Velberter Keeper Offhaus, der seinen Kopfball noch gerade so von der Torlinie holte.