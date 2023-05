Sonsbeck sucht Schausteller Ohne König, aber mit Hoffnung auf Kirmes

Die Bruderschaft hat auch den Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Kleve-Geldern um kurzfristige Hilfe gebeten. Nach dem Hilfeaufruf habe man zumindest in einer Whatsapp-Gruppe eine positive Resonanz vernehmen können, so Krebber. Es gibt also noch Hoffnung. Auch die Gemeindeverwaltung sei bei der Schaustellersuche mit im Boot, ebenso wie Akteure aus Xanten, Geldern und Kevelaer. Kartheuser will nun auch alle Vergnügungsstände auf der Kamp-Lintforter Kirmes „abklappern“, um doch noch das ein oder andere Fahrgeschäft zur Sonsbecker Kirmes zu locken, die erstmals vom 2. bis zum 5. Juni stattfinden soll. Die drei Bruderschaften sind sogar bereit, sich die Anreise der Fahrgeschäfte etwas kosten zu lassen, bekräftigten Kartheuser und Willemsen.