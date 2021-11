Hochwasserschutz in Xanten : Deich in Wardt soll ab 2022 saniert werden

Der Deich in Wardt und Lüttingen soll in den nächsten Jahren erneuert werden, um einen besseren Hochwasserschutz zu gewährleisten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Der Deichverband Xanten-Kleve bereitet die Ausschreibung des Auftrags vor. Ob das Baumaterial über Land oder auch über den Rhein angeliefert wird, ist noch offen. In Wardt wird eine Verkehrsbelastung befürchtet, wenn der Transport ausschließlich über Land erfolgen sollte.

In Xanten soll in den nächsten Jahren ein weiterer Deich-Abschnitt erneuert werden. Es geht um ein etwa 3,8 Kilometer langes Stück zwischen den Rhein-Kilometern 823,75 und 827,5, das sich von Lüttingen bis Wardt erstreckt. Die Arbeiten sollen im zweiten Quartal 2022 beginnen und nach zwei bis drei Jahren abgeschlossen sein – wegen der Hochwassergefahr im Winter und Frühjahr müssen die Arbeiten vor allem im Sommer erfolgen. Der Deichverband Xanten-Kleve rechnet mit Kosten von etwa 19 Millionen Euro, wie Geschäftsführer Maximilian Pieper auf Anfrage sagte. 80 Prozent übernimmt das Land NRW. 20 Prozent muss der Verband selbst über seine Beiträge finanzieren.

In Wardt werden die Planungen mit Sorge beobachtet. Die Deichsanierung wird grundsätzlich begrüßt, und es wird davon ausgegangen, dass die Sanierung notwendig ist, wie der Verein „Wardt zusammen“ auf seiner Internetseite betont. Jedoch befürchtet er, dass der Transport des Baumaterials komplett über den Landweg erfolgen könnte. In diesem Fall rechnet der Verein mit bis zu 90 Sattelschleppern am Tag allein in Wardt. Er sieht darin „eine erhebliche Gefährdung“ für Anwohner, Besucher des Ortes und insbesondere für Radfahrer.