Regelungen für Xantens Innenstadt Fox will noch einmal über das Anwohnerparken sprechen

Die neuen Regeln für die öffentlichen Parkplätze in Xantens Innenstadt sind noch gar nicht in Kraft getreten, da werden sie schon in einem zweiten Punkt hinterfragt. Die Wählergemeinschaft Forum Xanten (Fox) schlägt vor, dass die Stadtverwaltung mit den Bürgern der Innenstadt über das Anwohnerparken sprechen soll. Dafür soll sie noch in diesem Jahr eine Bürgerversammlung einberufen, schreibt Fox in einem Antrag, über den der Stadtrat abstimmen soll.