Sperrung erforderlich : Strohweg in Wardt wird saniert

Xanten Bevor der Deich in Wardt erneuert wird, soll der Strohweg ertüchtigt werden – später soll er als Baustellenzufahrt dienen. Während der Straßensanierung sollen die Anwohner ihre Grundstücke erreichen können.

Der Strohweg in Xantens Ortsteil Wardt wird in den nächsten zwei Monaten saniert. Die Arbeiten beginnen am Montag, 25. April, wie der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) mitteilte. Demnach wurde die Firma Heinrich Loock aus Kleve damit beauftragt, den Strohweg zwischen den Straßen Am Nibelungenbad und Am Bossacker zu erneuern. Dafür sei eine Vollsperrung erforderlich, erklärte der DBX. Eine Umleitung werde über die Scholtenstraße eingerichtete. Loock werde aber dafür sorgen, dass die Anlieger ihre Grundstücke anfahren könnten.