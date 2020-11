Kommunalpolitik : Das ist der neue Stadtrat von Xanten

43 Bilder Das sind die Ratsmitglieder in Xanten

Xanten Nach der Kommunalwahl im September haben sich einige Änderungen ergeben: Xantens Stadtrat ist durch Überhangmandate größer geworden – 40 Frauen und Männer von acht Parteien und Wählergemeinschaften bestimmen in den nächsten Jahren zusammen mit Bürgermeister Thomas Görtz die Entwicklung der Stadt. Wir stellen sie vor.

Der neu gewählte Rat der Stadt Xanten hat mit seiner Arbeit begonnen. In der ersten Sitzung in der vergangenen Woche regelten die Stadtverordneten die künftige Zusammenarbeit und entschieden, wer von ihnen welche Aufgabe übernimmt. Wir geben einen Überblick.

Fraktionen Im Rat der Stadt Xanten sind acht Parteien und Wählergemeinschaften vertreten: CDU, SPD, Freie Bürgerinitiative (FBI), Grüne, Forum Xanten (FOX), FDP, Linke und Bürger-Basis-Xanten (BBX). Die Anzahl der Vertreter richtet sich nach dem Ergebnis der Kommunalwahl. Sobald eine Partei oder Wählergemeinschaft zwei oder mehr Stadtverordnete stellt, kann sie eine Fraktion bilden. Das erleichtert die politische Arbeit, von der Stadt gibt es einen finanziellen Zuschuss für die Geschäftsführung. Xantens Rat hat außerdem ein fraktions- und parteiloses Mitglied: Anja Buchmann hat die SPD verlassen, behält aber ihr Mandat. Deswegen haben die Sozialdemokraten in dieser Übersicht auch nur sechs statt sieben Ratsmitglieder, wie ihnen nach dem Wahlergebnis zugestanden hätte. Grundsätzlich hat der Rat 32 Mitglieder. Durch Überhangmandate ist er auf 40 angewachsen.

Info Mehrheit Die CDU ist die stärkste Fraktion geblieben. Mit ihren 16 Mitgliedern und Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) kommen die Christdemokraten auf 17 Stimmen im Rat. Für eine Mehrheit brauchen sie unter Umständen noch die Stimmen von anderen Ratsmitgliedern. Das Hängt davon ab, wie viele Ratsmitglieder bei einer Abstimmung anwesend sind und wie viele sich enthalten – Enthaltungen werden zwar gezählt, aber die Ja- und Nein-Stimmen entscheiden darüber, ob ein Antrag angenommen wird. Zusammenarbeit Die CDU und die Grünen hatten vor der Kommunalwahl eine Zusammenarbeit in zehn Themengebieten vereinbart. Noch in diesem Jahr wollen sie die ersten Beschlüsse auf den Weg bringen. Zusammen erreichen sie die Mehrheit dafür: CDU, Grüne und Bürgermeister Thomas Görtz haben 22 der 41 Stimmen im Stadtrat. Eine Koalition haben beide aber nicht geschlossen. Vielmehr machten beide Parteien deutlich, dass sie genauso mit den anderen Ratsmitgliedern zusammenarbeiten wollten. Ausschüsse Text

Ausschüsse Der Rat bildet Fachausschüsse, in denen die Themen beraten werden. In den meisten Fällen können die Ausschüsse eine Empfehlung aussprechen, die Entscheidung trifft aber der Rat. Die Gemeindeordnung NRW schreibt vor, dass mindestens folgende Ausschüsse gebildet werden: Hauptausschuss, Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss. Die Aufgaben des Finanzausschusses können vom Hauptausschuss wahrgenommen werden, so ist es in Xanten. Der Rat hat weitere Ausschüsse gebildet, zum Beispiel den Planungsausschuss und den Schulausschuss. In den Ausschüssen können zusätzlich zu den Ratsmitgliedern sachkundige Bürger Mitglied sein.

Bürgermeister Thomas Görtz führt den Vorsitz im Rat. Sollte er verhindert sein, übernimmt einer seiner Stellvertreter diese Aufgabe: Gewählt wurden Peter Schneider (CDU, erster stellvertretender Bürgermeister) und Volker Markus (SPD, zweiter stellvertretender Bürgermeister). Der Bürgermeister ist im Rat grundsätzlich stimmberechtigt. Laut der Gemeindeordnung NRW hat er die Sitzung sachlich und unparteiisch zu leiten, die Ordnung in der Sitzung zu handhaben und das Hausrecht auszuüben.