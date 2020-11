Verfügbares Einkommen : Sonsbecker haben mehr Geld als Xantener

Xanten/Sonsbeck Die Landesstatistiker haben ausgerechnet, wie viel Geld im Durchschnitt einem Haushalt zum Konsumieren und Sparen bleibt. Zwischen den Einwohnern der Städte und Gemeinden gibt es deutliche Unterschiede.

Sonsbecks Einwohner hatten in den vergangenen Jahren mehr Geld zum Konsumieren und Sparen als Menschen in Rheinberg, Alpen oder Xanten. Das geht aus einer Datenerhebung des Landesbetriebs IT NRW hervor. Demnach hatte ein Sonsbecker 2018 im Durchschnitt ein verfügbares Einkommen von 25.659 Euro. Ein Alpener kam auf 23.835 Euro, ein Rheinberger auf 22.815 Euro und ein Xantener auf 22.752 Euro. In ganz NRW lag der Durchschnitt bei 22.294 Euro, im Kreis Wesel bei bei 22.230 Euro. Im landesweiten Vergleich lag Sonsbeck auf dem 54. Platz aller 396 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Alpen landete auf Rang 126, Rheinberg auf 209 und Xanten auf 211.