Kommunalpolitik in Xanten : SPD fordert von Anja Buchmann einen Verzicht aufs Ratsmandat

Xanten Die SPD hat im Xantener Stadtrat nur sechs statt sieben Sitze: Anja Buchmann hat die Fraktion und die Partei verlassen. Nun verlangt die SPD, dass sie ihr Mandat niederlegt, damit jemand anderes für sie nachrückt.

Die SPD in Xanten ruft die Stadtverordnete Anja Buchmann dazu auf, ihr Ratsmandat niederzulegen, damit es an die Partei zurückfällt. Der Sitz im Rat stehe ihr persönlich nicht zu, sondern der SPD, schrieben der Fraktionsvorsitzende Olaf Finke und der Ortsvereinsvorsitzende Volker Markus in einer Mitteilung. Deshalb hätten sie Buchmann in einem Brief dazu aufgefordert, das Mandat zurückzugeben, damit der nächste Listenkandidat der SPD nachrücken könne und das Ergebnis der Kommunalwahl abgebildet werde. Sie hofften, dass ihre ehemalige Parteifreundin „ihren Rückzug auch mit Anstand zu Ende bringt“.