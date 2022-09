Nach der Kommunalwahl 2020 hat der Rat der Stadt Xanten 40 Mitglieder plus Bürgermeister Thomas Görtz (CDU). Seitdem hat es einige Wechsel in den Fraktionen gegeben. Wir stellen die Ratsmitglieder vor (das Foto zeigt die konstituierende Ratssitzung am 10. November 2020 im Schützenhaus).