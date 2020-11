Sanierung von Schulen, Sport- und Spielstätten : Diese Großprojekte stehen in Xanten an

Für die Sanierung des Amphitheaters in Birten hofft die Stadt Xanten auf Fördermittel. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten Xantens neuer Stadtrat steht vor wichtigen Entscheidungen in den nächsten Jahren: Schulen, Sport- und Spielstätten müssen saniert werden. Wir geben einen Überblick darüber, was getan werden muss, wie viel es wahrscheinlich kosten wird und wie es finanziert werden soll.

Im November beginnt der neue Rat der Stadt Xanten mit der Arbeit. In der konstituierenden Sitzung am Dienstag, 10. November, werden die 40 Stadtverordneten verpflichtet. In den nächsten fünf Jahren werden sie über große Investitionen beraten und beschließen. Es geht um die Entwicklung von Schulen, Sportvereinen und die Kultur in Xanten. Eine Auswahl.

Was ist zu tun? Die Gebäude der beiden weiterführenden städtischen Schulen wurden teilweise in den 1960er Jahren errichtet und in den folgenden Jahren erweitert. Unter anderem müssen Wände, Dächer, Böden und Fenster repariert oder erneuert werden. Es sind auch Investitionen in Lüftungen, Sonnen- und Brandschutz erforderlich. Allerdings wären die bis zu 60 Jahre alten Gebäude dadurch gerade einmal wieder instand gesetzt. Ein Architekturbüro hat Anfang dieses Jahres nach Gesprächen mit Lehrern, Schülern und Eltern mehrere Vorschläge vorgelegt, wie Gymnasium und Gesamtschule umgebaut werden könnten, um auch die künftigen Anforderungen an den Unterricht zu erfüllen. Im Fall des Gymnasiums ist eine denkbare Option auch ein Neubau.

Wie viel wird es kosten? Anfang 2020 berichtete der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX), dass die Sanierung der beiden Schulen bis 2030 rund 25,5 Millionen Euro kosten würde (Gymnasium: rund 14 Millionen Euro, Gesamtschule: 11,5 Millionen Euro). Ein Umbau oder Neubau könnten zwischen 51 und 57 Millionen Euro kosten (Gymnasium: zwischen 27 und 29 Millionen Euro, Gesamtschule: 24 bis 28 Millionen Euro). Dabei handelt es sich um eine erste Schätzung von Anfang des Jahres.

Unter anderem sind Investitionen in die Gesamtschule das Gymnasium geplant. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Wie soll es finanziert werden? Die Verwaltung prüft, ob es Fördermittel gibt. Sie hat auch schon darauf hingewiesen, dass es von Förderbanken günstige Darlehen gibt, die mindestens in den ersten Jahren zinslos sind. Diese Kredite würden über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten zurückgezahlt.

Wie ist der Stand? Der Rat der Stadt Xanten hat im März beschlossen, dass die Planungen für das Gymnasium vorangetrieben werden sollen. Die Verwaltung soll mit der Schule und Fachbüros die Kosten ermitteln und prüfen, ob Fördermittel beantragt werden können. Im Fall der Gesamtschule muss sich Xanten zunächst mit Sonsbeck abstimmen. Beide Kommunen sind Träger der Schule. Daher müsste sich die Nachbargemeinde an den Kosten einer Sanierung oder eines Umbaus beteiligen.

Für das Fürstenbergstadion gibt es einen erheblichen Investionsbedarf. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Was ist zu tun? Ein Gutachter hat ermittelt, wie viele Turnhallen für Sportvereine und den Sportunterricht notwendig sind. Demnach fehlt in der Stadt eine Mehrfachhalle mit mindestens drei Feldern.

Wie viel wird es kosten? Wie soll es finanziert werden? In den Beratungen im Stadtrat ist schon über mögliche Summen gesprochen worden. Dabei ging es um mehrere Millionen Euro. Die Überlegungen sind aber noch in einem frühen Stadium. Es gibt noch keinen Entwurf für eine Mehrfachturnhalle und daher auch noch keine Kostenschätzung.

Wie ist der Stand? Der Rat hat die Verwaltung im Oktober damit beauftragt, die Planung einer Drei- oder Vierfeldhalle am Schulzentrum voranzubringen. Dabei soll geprüft werden, ob eine Halle neu gebaut oder die Landwehrhalle erweitert werden soll.

Was ist zu tun? Das Fürstenbergstadion wurde 1958 errichtet und seitdem immer wieder teilweise modernisiert, aber nicht komplett. Der Tennenplatz (von 1975) und auch der Eingang mit Ausleuchtung und Parkplatz müssen erneuert werden, die Asche-Laufbahn um das Rasen-Spielfeld ist nicht mehr zeitgemäß.

Wie viel wird es kosten? Wie soll es finanziert werden? Im April hat ein Landschaftsarchitekturbüro einen Entwurf für ein Fürstenbergstadion-Konzept vorgelegt. Demnach würde die komplette Umsetzung rund 2,9 Millionen Euro kosten. Die Stadt prüft die Möglichkeit, Fördermittel dafür zu bekommen. Bisher ist es üblich, dass Sportvereine an Investitionen in die Anlagen beteiligt werden, in der Regel mit 15 Prozent. Nach Angaben der Verwaltung wäre aber ein Anteil von 435.000 Euro für den TuS Xanten nicht zu stemmen.

Wie ist der Stand? Nach Angaben der Stadt sind noch weitere Beratungen notwendig. Da Bund und Land aber 2020 und 2021 kommunale Investitionen in Sportstätten fördern, hat die Verwaltung vorgeschlagen, diese Chance zu nutzen, schon einmal den alten Tennenbelag durch einen Kunstrasenplatz zu ersetzen und dafür eine Förderung zu beantragen. Der Rat hat im Oktober zugestimmt. Es geht um 988.000 Euro, wovon zwischen 675.000 und 750.000 Euro über Förderprogramme finanziert werden sollen. Mit rund 50.000 Euro soll sich der Verein beteiligen.

Was ist zu tun? Die Fliesen und die Überlaufrinne müssen erneuert werden.

Wie viel wird es kosten? Der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX) schätzt die Kosten auf rund 500.000 Euro.

Wie soll es finanziert werden? Eigentümer des Hallenbades ist die Stadt. Sie möchte für die Sanierung Mittel aus einem NRW-Förderprogramm beantragen. Darüber könnte die Sanierung zu 90 Prozent finanziert werden.

Wie ist der Stand? Um eine Förderung zu bekommen, sei es notwendig, dass das Bad öffentlich zugänglich ist, erklärte die Verwaltung. Bisher ist eine Mitgliedschaft bei den Schwimmfreunden Voraussetzung, um regelmäßig schwimmen gehen zu dürfen. Die Verwaltung spricht deshalb mit dem Verein über eine Öffnung des Bades und bringt parallel die Planung der Sanierung voran. Im Dezember berät der Rat erneut darüber.

Was ist zu tun? Das Gelände soll weiter als Spielstätte und Bodendenkmal genutzt, aber aufgewertet werden, damit es seiner Bedeutung gerecht wird: Das Amphitheater aus der Römerzeit ist Teil des Niedergermanischen Limes, der zum Weltkulturerbe ernannt werden soll.

Wie viel wird es kosten? Rund 1,6 Millionen Euro laut einer ersten Kostenberechnung.

Wie soll es finanziert werden? Die Verwaltung will Mittel aus dem Förderprogramm „Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus“ beantragen. Bei einer Bewilligung würde der Eigenanteil der Stadt bei einem Drittel der Kosten liegen.