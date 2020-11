Bürgermeistertreffen in Alpen : Kommunen wollen gemeinsam gegen Vandalismus vorgehen

Bürgermeistertreffen in Alpen

Alpen/Sonsbeck/Rheinberg/Xanten Bei einem Treffen haben die Bürgermeister Thomas Görtz aus Xanten, Thomas Ahls aus Alpen, Dietmar Heyde aus Rheinberg und Heiko Schmidt aus Sonsbeck die künftige Zusammenarbeit der Kommunen besprochen.

Bei der Vandalismusbekämpfung und -prävention etwa, was insbesondere in Rheinberg und Xanten ein aktuelles Problem darstellt, wolle man über gemeinsame, gemeindeübergreifende Lösungen nachdenken, gaben die Bürgermeister bekannt. Auch die Zusammenarbeit in der Leader-Region soll ausgebaut werden. Zudem wollen sich Thomas Görtz (Xanten), Thomas Ahls (Alpen), Heiko Schmidt (Sonsbeck) und Dietmar Heyde (Rheinberg) weiter zu interkommunalen Abstimmungsgesprächen treffen, um einen kontinuierlichen Informationsaustausch und eine gute Arbeits- und Vertrauensbasis zu pflegen, betonten die vier Verwaltungschefs.