Volkshochschule Rheinberg-Alpen-Sonsbeck-Xanten : Erster Platz für die „Denkstücke“ der VHS

Rheinberg Der nordrhein-westfälische Landesverband der Volkshochschulen hat vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine Online-Fachkonferenz zum Thema „digital: normal?! –Digitales Lernen und Arbeiten in Volkshochschulen verstetigen“ durchgeführt.

schon seit März dieses Jahres philosophische Gedankenexperimente, Paradoxien und moralische Dilemmata für alle, die Lust am Selber- und Weiterdenken haben.

131 Volkshochschulen gibt es in NRW. Viele haben sich digitale Angebote für den Distanz-Unterricht überlegt. Wie Jens Korfkamp sagte, überwiegend für Sprachkurse oder den Bereich von Schulabschlüssen: „Unsere ,Denkstücke’ waren allerdings der einzige Beitrag aus dem Bereich der politischen Bildung .“ In dieser Woche spielt das VHS-Team das zehnte „Denkstück“ auf.

Eine Erkenntnis aus der Online-Fachkonferenz sei gewesen, dass es auch nach der Corona-Pandemie digitale VHS-Angebote geben soll, gerne auch in Hybrid-Form. Jens Korfkamp jedenfalls freut sich über die Anerkennung für die „Denkstücke“, verweist aber auch auf andere Digitalformen an seiner Weiterbildungseinrichtung: „Wir haben es geschafft, auch Sprach- und Bewegungskurse in digitale Angebote umzuwandeln. Es sollte künftig sowohl Präsenz- als auch Digitalangebote geben.“