Einsatz in Xantener Seniorenheim : Feuerwehr rettet Person aus Gewässer

Die Feuerwehr ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag alarmiert worden (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Xanten-Birten In einem Seniorenwohnheim in Xanten-Birten ist eine Person in der Nacht zu Sonntag aus einem Gewässer gerettet worden. Vier Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Xanten waren im Einsatz.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 3.20 Uhr, zu dem Seniorenwohnheim in Xantens Ortsteil Birten alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte haben eine Person in einer Gewässerfläche sichten können.

Da sich diese auf der uferabgewandten Seite befunden habe, sei umgehend ein Trupp mit sogenannten Überlebensanzügen zur Sicherung der Person vorgeschickt worden. Nach erfolgreicher Sicherung und Rettung über die Uferböschung, sei die Person anschließend an den Rettungsdienst übergeben worden.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Löschzüge aus Xanten-Birten, Xanten-Mitte sowie Lüttingen und Wardt.

(RP)