Josef Bours aus Xanten : „Ich war der, der einfach gemacht hat“

„Es hat Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht 45 Jahre gemacht“: Josef Bours über seine Ratsarbeit. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Niemand war so lange Mitglied des Xantener Stadtrats wie Josef Bours. Im Interview spricht der Lüttinger über 45 Jahre Kommunalpolitik, die Schützenbruderschaft und den Rückhalt im Dorf.

Am Dienstag beginnt der neue Stadtrat mit der Arbeit. In der konstituierenden Sitzung werden die 40 Stadtverordneten vereidigt. Unter ihnen sind viele neue Gesichter. Dafür fehlen andere, die sich jahrelang in der Xantener Kommunalpolitik engagiert haben und aus beruflichen oder Altersgründen ausgeschieden sind, zum Beispiel Josef Bours. 45 Jahre lang war er im Stadtrat. Neunmal wurde er gewählt, so oft, wie kein anderer in Xanten. Thomas Görtz ist der siebte Bürgermeister, mit dem der Lüttinger zusammengearbeitet hat. Wir haben mit Bours über seine Zeit im Stadtrat gesprochen.

Herr Bours, Sie sind schon als junger Mann in die Kommunalpolitik gegangen. Warum?

Josef Bours Mein Großvater war auch schon Ratsmitglied gewesen. Dass auch ich in die Politik gegangen bin, lag gar nicht einmal an mir selbst, sondern man kann fast sagen, dass das Dorf mich dahin gedrängt hat, wo ich heute bin.

Wie?

Bours Ich habe zwar immer in Lüttingen gewohnt, aber ich war viel unterwegs gewesen, bevor ich 1972 meine Meisterprüfung als Landwirtschaftsmeister gemacht habe. Erst dann bin ich ins Dorfgeschehen eingestiegen und in die Schützenbruderschaft eingetreten. Ein oder zwei Jahre später waren Vorstandswahlen, und ich bin von der Dritten Kompanie vorgeschlagen und dann auch von ihr und dem Spielmannszug gewählt worden, gegen den Kandidaten des Vorstands. Aber ich bin nicht gewählt worden, weil ich der Bessere war, sondern weil schon meine Großeltern und Eltern die Schützenbruderschaft geführt hatten. Mein Großvater hatte den Schützenverein 1918 nach dem Ersten Weltkrieg wiedergegründet und war 30 Jahre lang Brudermeister gewesen. Anschließend war mein Vater zehn Jahre lang Brudermeister. Ich übernahm dieses Amt später auch, 1990. Das heißt, es ist Tradition in der Familie, mit der Bruderschaft verwachsen zu sein. 1973 oder 1974 war ich aber erst einmal im Vorstand.

Und wie sind Sie dann in die Politik gekommen?

Bours Über Freunde, die in der CDU waren und sagten: Mach doch mit. Wir gründeten dann die Junge Union in Xanten. Hinzu kam, dass zur Kommunalwahl 1975 der Ratsbezirk in Lüttingen frei wurde. Darauf habe ich mich dann beworben, wurde aufgestellt und erreichte bei der Wahl 73 Prozent. Ich war ein junges CDU-Mitglied und über meine Familie im Ort sehr bekannt.

Hatten die Menschen Erwartungen an Sie?

Bours In der Gaststätte bin ich damals gefragt worden, warum wir keinen Sportverein und keinen Sportplatz in Lüttingen haben. „Du bist doch jetzt in der Politik“, wurde gesagt. Also habe ich mir überlegt, wie wir das hinbekommen. In der Festschrift des SV Lüttingen zum zehnjährigen Bestehen des Vereins steht das gut beschrieben: „Das junge Ratsmitglied Josef Bours griff die ständige Diskussion und Thekengespräche auf und fasste den Wunsch beim Schopf.“ Zusammen mit anderen habe ich dann den Lüttinger Sportverein gegründet. Mein Gedanke war: Wenn wir einen Verein haben, der in der Kreisklasse spielt, muss auch ein Sportplatz gebaut werden, und wenn ich etwas durchsetzen wollte, dann habe ich das meistens auch geschafft. Der Sportplatz ist dann auch bald gebaut worden.

Wie hat sich Xanten in den 45 Jahren geändert, in denen Sie im Rat waren?

Bours Die Stadt hat sich gravierend verändert, als Heinz Trauten Stadtdirektor war. Er hatte die Idee, die Wasserflächen zu schaffen, also die Xantener Nord- und Südsee, und sie mit dem Archäologischen Park zu verbinden. Allerdings musste diese Idee auch umgesetzt werden, und ich weiß noch, dass die Sitzungen der CDU-Fraktion bis in die Morgenstunden dauerten. Wir haben solange zusammengesessen, bis wir das einstimmig beschlossen haben. Sonst wäre die Umsetzung im Stadtrat nicht möglich gewesen, wir hatten damals nur eine knappe Mehrheit im Rat. Die Entwicklung der Stadt in den folgenden Jahren bestätigt, dass es richtig war.

Info Verabschiedung wird nachgeholt Verdienste In den vergangenen Jahrzehnten hat Josef Bours zahlreiche Aufgaben und Ämter in Lüttingen und Xanten übernommen. Hier eine Auswahl (zufällige Reihenfolge): Vorsitzender des CDU-Ortsvereins Wardt-Lüttingen, Brudermeister der St. Pantaleon Schützenbruderschaft, Ortsvorsteher in Lüttingen, Vorsitzender des Lüttinger Bezirksausschusses, mehr als 20 Jahre stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU in Xanten, Schirmherr zur 100-Jahr-Feier des Tambourcorps St. Pantaleon Lüttingen im Jahr 2013. Verabschiedung Außer Josef Bours sind noch andere Kommunalpolitiker aus dem Stadtrat ausgeschieden. Sie werden von der Stadt auch noch verabschiedet und geehrt. Durch die Corona-Pandemie ist das in diesem Jahr aber nicht so einfach. Ursprünglich war diese Verabschiedung für die Ratssitzung am 25. November geplant gewesen, jedoch wird sie verschoben – wegen der Entwicklung der Infektionszahlen und um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, wie Bürgermeister Thomas Görtz erklärte. „Die Verabschiedung und Ehrung wird zu einem späteren Zeitpunkt in einem würdigen Rahmen nachgeholt“, teilte er mit.

Hat sich in den 45 Jahren auch die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, verändert?

Bours Wir hatten auf dem Schützenplatz in Lüttingen früher eine Kuhle, und damals war auch Helmut Scholten senior im Rat. Wir sprachen über die Kanalbauarbeiten in Wardt, und er erzählte mir, dass er die Erde nach Sonsbeck wegbringen ließ. Dann habe ich ihm gesagt, dass er die Erde doch vielleicht nach Lüttingen bringen könnte. Dadurch haben wir die Mulde am Deich verfüllt bekommen. Heute müssten Sie dafür viel mehr Genehmigungen beantragen. Das war früher einfacher. Aber man musste auch bereit sein, ein Risiko einzugehen. Und man musste jemanden haben, der etwas organisiert und manchmal auch einfach macht. Das war ich.

Wie würden Sie Ihren Politik-Stil beschreiben?

Bours In den vergangenen zehn Jahren war ich Vorsitzender des Planungsausschusses gewesen. Ich habe immer versucht, in dieser Funktion neutral zu bleiben, das war mir wichtig, ob das meiner Partei gefällt oder nicht. Das würde ich mir auch für die Zukunft wünschen. Und dass die Ausschussvorsitzenden von der Stadtverwaltung in die politischen Entscheidungen mehr einbezogen werden.

Was hätten Sie in den 45 Jahren gern noch erreicht?

Bours Dass auf dem Deich in Lüttingen ein öffentlicher Fuß- und Radweg angelegt wird, denn die Stadt Xanten würde dadurch noch attraktiver werden. Er würde das bestehende Radwegenetz gut erweitern, und eine Mehrheit der Menschen wünscht sich diesen Fuß- und Radweg auf dem Deich. Außerdem habe ich eine beleuchtete Baum-Allee von der Bundestraße 57 bis zum Nibelungen-Kreisverkehr vorgeschlagen, als Verlängerung der Heinz-Trauten-Promenade am Plaza. Dadurch würden wir eine Verbindung von der Stadt bis zur Südsee schaffen, und Xantens Ortseinfahrt würde davon profitieren.

Am Dienstag setzt sich zum ersten Mal der neu gewählte Rat zusammen. Es wird das erste Mal seit 45 Jahren sein, dass Sie nicht dabei sind. Wird Ihnen die Politik fehlen?