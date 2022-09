Diskussion im Willicher Stadtrat : CDU scheitert mit Resolution gegen Energiekosten-Explosion

Willich Die Union wollte ein deutliches Signal an Bund und Land senden. Die anderen Fraktionen stimmten dagegen. CDU und Bürgermeister sind enttäuscht.

Große Enttäuschung in den Reihen der CDU-Fraktion: Ihre Resolution gegen die Energiekosten-Explosion wurde von allen anderen Fraktionen im Rat der Stadt Willich abgeschmettert. „Wir beantragen, diesen Punkt von der Tagesordnung abzusetzen, weil dies nicht in die Zuständigkeit des Rates fällt“, forderte Christian Winterbach (Die Grünen).

Die CDU hatte im Resolutionsentwurf unter anderem Folgendes geschrieben: Die Kommunen müssten durch den Bund umgehend entlastet werden. Vom Umlagesystem für Gaskunden sei Abstand zu nehmen. Die Preisbildungsmechanismen am Strommarkt sollen an die neue Realität des Energiemarktes angepasst werden mit der Konsequenz, dass der Strompreis nicht allein durch die Grenzkosten der Stadtwerke bestimmt wird.

Die FDP hatte in einer schriftlichen Stellungnahme erklärt, die CDU-Resolution bedürfe der Nachbesserung. Doch statt eine Diskussion zuzulassen und ihre Aspekte einzubringen, stimmten die Liberalen auch dafür, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. FDP-Ratsherr Hans-Joachim Donath kritisierte den Resolutionsentwurf in einer schriftlichen Stellungnahme: „Die Kritik der Willicher CDU an der bundesweiten Entwicklung ist zwar richtig, aber wer einst maßgeblich an der Regierung war, muss ich nicht extra hervorheben. Die jetzige Regierung hat damit ein schweres Erbe angetreten und soll nun in wenigen Monaten eine Krisenschieflage richten. Wir glauben, dass der Regierung die Lage bewusst ist, und das Krisenmanagement ist auch erkennbar angelaufen.“