Schulen, Parteien, Verbände : Breites Bündnis ruft zur Friedens-Demo in Xanten auf

Am vergangenen Donnerstag waren schon Menschen in Xanten auf die Straße gegangen. Am Sonntag dürften es noch einmal deutlich mehr werden. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten In Xanten ist am Sonntag eine große Demonstration geplant. Dazu haben Bürger, Parteien, Schulen und Verbände aufgerufen. Sie wollen für den Frieden auf die Straße gehen und gegen den Ukrainekrieg Flagge zeigen.

Auch Xanten will gegen den Krieg in der Ukraine weiter Flagge zeigen, der seit seinem Ausbruch vor über einer Woche das alles beherrschende Thema in den Nachrichten ist. Überall in Deutschland versammeln sich Menschen, um ihre Ablehnung des Krieges und ihr Entsetzen darüber deutlich zu machen. Auch in Xanten haben am vergangenen Sonntag schon etwa 100 Menschen spontan auf dem Marktplatz demonstriert. Am Donnerstagabend hatte die Ortsgruppe der Klimaschutzberwegung Fridays for Future zum Protest auf den Großen Markt gerufen, um deutlich zu machen, dass Frieden und Klimagerechtigkeit untrennbar zusammen gehören.