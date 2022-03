Aktion des Lützenkirchener Gymnasiums : Heisenberg-Schule bildet Menschenkette für Frieden

Lützenkirchen Die rund 800 Schüler, Lehrer und weitere Schulmitarbeiter wollen ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen. Schüler sollen friedliche Form des Protests in Demokratie kennen lernen.

Die gesamte Schulgemeinde des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) in Lützenkirchen hat am Mittwoch ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt. In der vierten Schulstunde versammelten sich rund 800 Kinder und Jugendliche zusammen mit 70 Lehrern, Hausmeister und Sekretärinnen zu einer rund 500 Meter langen Menschenkette um das Schulgebäude. Eigens dazu hatten Schüler der achten Klasse im Vorfeld große Bögen vorbereitet, auf denen nach Schließung der Menschenkette die Worte zu lesen waren: „WHG – zusammen für den Frieden“.

Kai Vrancken, kommissarischer Schulleiter, hatte den Vorschlag erst einen Tag zuvor der Schule unterbreitet. Die Idee stammte aber nicht von ihm, räumte er ein, sondern er erhielt den Impuls vielmehr aus der Kölner Schule seines Sohnes. In der Domstadt war Vrancken auch schon am Rosenmontag zusammen mit rund 250.000 anderen Menschen unterwegs gewesen, um an der Friedens-Demo teilzunehmen. Das Kollegium des Lützenkirchener Gymnasiums stimmte aber umgehend zu und setzte die Idee in Abstimmung mit der erweiterten Schulleitung und dem Lehrerrat spontan um. „Auch wir am WHG wollen ein Zeichen setzen gegen den Krieg in der Ukraine“, hatte Vrancken die Eltern entsprechend kurzfristig in seiner Rundmail über das Vorhaben informiert. Das Ereignis solle darüber hinaus fotografisch dokumentiert, in kurzen Clips zusammengestellt und auf der WHG-Homepage veröffentlicht werden.