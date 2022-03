Lebensmittel, Kleidung, Hygiene-Artikel : Lüttingens Schützenbruderschaft sammelt für die Ukraine

Spenden-Sammlung (Symbolbild). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten In Lüttingen werden am Samstag Sachspenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Die Aktion wird von der Schützenbruderschaft St. Pantaleon organisiert. Sie hat eine Liste veröffentlicht mit Sachen, die gebraucht werden – auch Anhänger für den Transport.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Vorstand der St. Pantaleon Bruderschaft Lüttingen organisiert in Zusammenarbeit mit einer befreundeten Bruderschaft in Wachtendonk eine Sammelaktion für die Ukraine! Dafür bitten die Schützen um Sachspenden: um Haferflocken, Reis, Mehl, Zucker, Salz, Tee, Öl, Nudeln, Grieß, Konserven (bitte nur verschlossene Verpackungen), um Pakete mit Hygieneartikeln wie Shampoo, Zahnbürsten, Zahnpasta, Seife, Damenhygieneartikel, um Taschenlampen, Batterien, Schlafsäcke, Isomatten, Feldbetten, um Verbandsmaterial, Pflaster (aber keine Medikamente und auch kein Geld), um Windeln für Kinder und Erwachsene, gut erhaltene Winterkleidung, um gut erhaltene Matratzen, Bettdecken, Federbetten und Kissen. „Bitte alle Waren in stabile Kartons packen und diese beschriften“, erklärt die Bruderschaft.

Am Samstag, 5. März, wird alles zusammengetragen, und zwar zwischen 10 Uhr und 13 Uhr auf dem Schützenplatz in Xanten-Lüttingen. Gesucht werden auch noch Fahrer, die einen Anhänger zur Verfügung stellen können, um die Sachen nach Wachtendonk zu bringen.

(wer)