Basketball-Landesliga : Rheinberg festigt die Tabellenspitze

Rheinberg Der TuS 08 besiegte den Zweiten Basket Duisburg im Spitzenspiel mit 85:58. Thomas Achtermeier war von der gegnerischen Defensive nicht in den Griff zu bekommen und lediglich durch Fouls zu stoppen. Mit zwei Derbys endet an diesem Wochenende die Hauptrunde.

In eigener Halle startete der Tabellenführer optimal in die Nachholpartie und konnte sich schnell einen Zehn-Punkte-Vorsprung herausspielen. Thomas Achtermeier und Christopher Hussmann setzten immer wieder starke Akzente in der Offensive. Kleinere Unaufmerksamkeiten ließen die Duisburger zwischenzeitlich etwas herankommen, jedoch erarbeiteten sich die Hausherren bis zum Seitenwechsel erneut eine Führung von zehn Punkten.

Im dritten Viertel spielte der Spitzenreiter groß auf und zeigte, warum er ganz oben in der Tabelle steht und mit dem Aufstieg liebäugeln darf. Tolga Türk versenkte einige Dreipunktewürfe. Achtermeier war von der Duisburger Defensive nicht in den Griff zu bekommen und lediglich durch Fouls zu stoppen. Diesen Durchgang entschied der TuS 08 mit 27:18 für sich. Es war der Grundstein für den Sieg. „Im Abschlussviertel konnten wir es uns erlauben, vermehrt auf die Bankspieler zu setzen. Die Mannschaft wird es sicherlich merken, dass es gut war, ein paar Kräfte zu sparen“, sagte Spielertrainer Thomas Schrader. Denn am Freitag und am Samstag geht‘s gleich zweimal gegen die BG Lintfort III – zunächst auswärts und zum Abschluss der Hauptrunde in Rheinberg. Spielbeginn ist jeweils um 20 Uhr.