Frauen-Fußball : SV Budberg so gut wie aus der Regionalliga abgestiegen

Alice Hellfeier (rechts) schoss den Ball per Freistoß an die Latte. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Die Mannschaft von Trainer Jürgen Raab unterlag auch dem SV Menden. Sina Zorychta traf beim 1:3. Der Tabellenvorletzte hat jetzt elf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. „Es wird nicht mehr reichen“, sagte der Coach.

Nach dem Wechsel änderte sich das Bild nicht. Der SVB vergab weiter beste Gelegenheiten, die Tore fielen nach Kontern in der 66. und 73. Minute auf der anderen Seite. Bezeichnend war, dass Sina Zorychta der Ehrentreffer in der 74. Minute mit einem Distanzschuss gelang, obwohl es zuvor wesentlich bessere Chancen für den SVB gegeben hatte. „Jetzt geht es für uns darum, die Saison vernünftig zu Ende zu spielen, um im Sommer wieder anzugreifen“, so Raab. Dann mit einem neuen Trainer, der in den kommenden Tagen vorgestellt werden soll. „So wird er die Gelegenheit haben, auf die Zusammenstellung des Kaders Einfluss zu nehmen.“