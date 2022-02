Kreisliga-Fußball : SV Budberg tauscht zwei Mannschaften aus

Beim SV Budberg tauschten intern zwei Mannschaften die Ligen. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Rheinberg Der Kader der „Fünften“ mit vielen jungen Leuten spielt in der zweiten Saisonhälfte als „Vierte“ in der B-Liga weiter und soll dort den Abstieg vermeiden. Die ehemalige „Vierte“ macht in der C-Liga weiter.

Seit vergangenem Sommer gibt‘s beim SV Budberg fünf fußballspielende Männer-Mannschaften. Weil sich die ehemalige AII-Jugend nur schwer auf die bisherigen vier Teams verteilen ließ und viele Spieler in den Senioren-Bereich aufrückten, gründete der Verein damals einen neue „Fünfte“ (wir berichteten). Die junge Truppe von Trainer Thomas Glogau etablierte sich schnell im oberen Drittel der Kreisliga C, Gruppe 2.

Die vierte Mannschaft von Robin Meier hingegen spielt seit dem Aufstieg 2020 in der Kreisliga B. Nach vielen hohen Niederlagen und über 70 Gegentreffern droht dort der Abstieg. Die Budberger kamen coronabedingt nur schwer aus den Startlöchern. Die schlechten Ergebnisse wirkten sich auch auf die Stimmung und die Trainingsbeteiligung aus. „So kam uns Mitte der Hinrunde die Idee, die Kader und damit auch die Ligen zu tauschen“, sagte Glogau, der deshalb einige Gespräche mit dem Sportlichen Leiter, Henrik Lerch, führte.

Nach dem Einverständnis aller Beteiligten wechselten gegen Ende vergangenen Jahres die Aktiven der alten fünften in die neue vierte Mannschaft und andersherum. Die Kader wurden somit nach und nach komplett getauscht. „Die Regularien besagen, dass man pro Woche vier Spieler runterziehen kann. Das war also kein Problem“, so Glogau. Die Alternative, eine Mannschaft zurückzuziehen, kam für den Verein nicht infrage.