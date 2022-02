Volleyball-Landesliga : SV Budberg steht auswärts neben sich

Rheinberg Die Männer-Mannschaft unterlag überraschend deutlich in Waldniel mit 0:3 und rutschte auf Tabellenplatz sechs ab. Von Beginn an war im Spiel der Gäste der Wurm drin.

Die Landesliga-Volleyballer des SV Budberg haben im Spiel beim TuS Waldniel in keiner Phase ihr Potenzial abrufen können. „Wir sind überhaupt nicht reingekommen“, sagte Libero Lutz Rebentisch nach der 0:3 (18:25, 23:25, 18:25)-Pleite. Waldniel zog am SVB in der Tabelle vorbei, da auch der Moerser SC III den Hausherren mit 0:3 (17:25, 13:25, 20:25) unterlag.

Die Budberger waren mit einem gut besetzten Kader angereist. Allerdings musste der erkrankte Kapitän Daniel Stuers passen. Doch auf dem Spielfeld wollte nicht viel klappen. „Wir haben nicht gut geblockt und keine gute Feldabwehr gestellt“, so Rebentisch. Die Gastgeber hatten gegen eine drucklose SVB-Mannschaft, die auf Rang sechs abrutschte, weniger Mühe als erwartet. Nach einer dreiwöchigen Pause wartet am 12. März die SG Kempen-Wachtendonk auf die Budberger. Der Gegner steht auf dem dritten Tabellenplatz, also auf dem Rang, den der SVB gerne am Saisonende einnehmen möchte. Rebentisch wird dann wieder auf seiner alten Position als Zuspieler auflaufen, da Thomas Esser nicht zur Verfügung steht. Auch Außenangreifer Simon Kerstan hat sich bereits für die nächste Begegnung abgemeldet.