Leichtathletik : Anna-Lena Berninger vom TuS Xanten erlebt DM-Premiere

Xanten Am Sonntag wird die 17-jährige Mehrkämpferin aus Borth im Glaspalast in Sindelfingen über 200 Meter an den Start gehen. Um die Medaillen wird sie nicht mitlaufen. Für Anna-Lena Berninger ist schon allein die Teilnahme ein Erfolg.

Knapp über 40 U20-Leichtathletinnen werden am Sonntagvormittag über 200 Meter auf der Rundbahn im Glaspalast in Sindelfingen in den Vorläufen an den Start gehen. Sie haben sich für einen ganz besonderen Wettbewerb qualifiziert. An diesem Wochenende werden in Sindelfingen die Deutschen Meistertitel vergeben. Für die Rennen über 200 Meter hat sich auch eine 17-jährige Mehrkämpferin vom TuS Xanten qualifiziert. Am Freitag hatte sich Anna-Lena Berninger mit Trainer Werner Speckert auf den Weg Richtung Baden-Württemberg gemacht. Für die Bortherin ist es ihre DM-Premiere.