Fußball : In zwei Spieltagen teilt sich die Kreisliga A

Ob Viktoria Alpen und der Rumelner TV auch in der Rückrunde aufeinandertreffen, ist noch offen. Beide Mannschaften wollen die Aufstiegsrunde erreichen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kreis Am Sonntag setzt sich die Meisterschaft fort. Ab dem 20. März spielen acht Mannschaften in einer Aufstiegs- und zehn Teams in der Abstiegsrunde weiter. Kritisiert wird, dass der MSV Moers nach dem Rückzug im Oktober nicht den ersten Abstiegsplatz einnimmt.