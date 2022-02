Schießsport : „Franzi“ Driessen fährt mit dem Luftgewehr zur EM

Die 18-jährige Gesamtschülerin aus Kalkar, die auch für St. Helena Xanten antritt, ist weiter sehr erfolgreich. Im März fliegt sie mit der deutschen Nationalauswahl zur Europameisterschaft nach Norwegen. Im Sommer geht‘s wieder zur DM nach München.

Die Karrierekurve von Sportschützin Franziska Driessen zeigt weiter steil nach oben. Die 18-Jährige aus Kalkar, die einmal die Woche am Schießstand ihres Heimatvereins St. Helena Xanten trainiert, feierte Anfang Februar mit der Bundesliga-Mannschaft der SSG Kevelaer die Deutsche Luftgewehr-Meisterschaft, am Wochenende darauf gelang ihr erstmals die Qualifikation zur Europameisterschaft, die in der zweiten März-Hälfte in der norwegischen Kleinstadt Hamar ausgetragen wird. Mittlerweile gehört Driessen dem nationalen Junioren-Nationalkader an und wird durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe unterstützt.

In Wiesbaden beim entscheidenden EM-Qualifikationsturnier kam „Franzi“ Driessen nach drei Durchgängen mit dem Luftgewehr bei den Juniorinnen auf 1880,5 Ringe und holte sich als Drittplatzierte das EM-Ticket. Im August wird die Sportschützin, die 2023 an der Xantener Willi-Fährmann-Gesamtschule ihr Abitur bauen möchte, wieder bei der DM in München dabei sein, um für St. Helena in zwei Disziplinen (Luftgewehr und Kleinkaliber) im Einzel sowie in der Mannschaft anzutreten. Immer mittwochs trainiert sie auf der Anlage am Fürstenberg. Angesichts ihrer Erfolge ist „Franzi“ Driessen mittlerweile gerade beim Nachwuchs eine gefragte Tippgeberin.