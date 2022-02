Fußball : Tobias Tatzel will sich in der Landesliga etablieren

Bei der SV Hönnepel-Niedermörmter war Tobias Tatzel bislang eher der Joker. Doch unter dem neuen Trainer Thomas Geist könnte er mehr Einsatzzeiten sammeln. Foto: Fupa/Maurice Ripkens

Rheinberg Der Fußballer aus Rheinberg hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. Aktuell spielt er für die SV Hönnepel-Niedermörmter. Doch nach der Saison wird er zum Liga-Rivalen TSV Wachtendonk-Wankum wechseln.

Am 26. Mai 2019 gehörte Tobias Tatzel noch zum Kader des damaligen Fußball-A-Ligisten SV Sonsbeck II, als Thomas von Kuczkowski – seinerzeit Trainer der ersten Mannschaft – ihm die ersten 35 Minuten Spielpraxis in der Landesliga schenkte. Über zweieinhalb Jahre später stehen für Tobias Tatzel 17 Einsätze in der sechsthöchsten Spielklasse zu Buche.

Die Vita des Rheinbergers, der in der Jugend für den TuS Borth, den TuS 08 Rheinberg und den SV Budberg auflief, kann sich sehen lassen. Seit der vergangenen Saison trägt der 23-Jährige jedoch nicht mehr das rot-weiße, sondern das schwarz-gelbe Trikot. Mit der SV Hönnepel-Niedermörmter kämpft der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler in der Landesliga, Gruppe 2, um den Klassenerhalt. Mit 14 Punkten aus 14 Spielen liegen die Kalkarer auf dem drittletzten Tabellenplatz, der Abstand ans rettende Ufer beträgt allerdings nur einen Zähler.

„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber innerhalb der Mannschaft ist ein Aufwind zu spüren. Der Wille, den Abstieg zu vermeiden, ist definitiv da“, sagt Tobias Tatzel, der seit Anfang 2022 nicht mehr auf die Kommandos von Sven Schützek hören muss, nachdem der ehemalige Fichte-Coach vor zwei Monaten seinen Rücktritt an der Duffelsmühle erklärte. Tatzel bezeichnet seinen Ex-Trainer als „ehrlichen Typen, der sagt, was er von einem hält“. Neben seinen Lieblingspositionen als Sechser oder Zehner in der Zentrale setzte Schützek den Offensivmann jüngst auch als Rechtsaußen ein. Bisher durfte er sich bei der SV Hö.-Nie. in erster Linie als Einwechselspieler beweisen.

Unter dem neuen Trainer Thomas Geist könnte sich das schon bald ändern. Die Joker-Rolle soll möglichst der Vergangenheit angehören. Denn der 57-Jährige coachte den Sohn des ehemaligen Rheinberger Bürgermeisters schon in der Saison 2019/2020 – in der Bezirksliga beim FC Moers-Meerfeld, wo Tobias Tatzel zwischen den Stationen beim SV Sonsbeck und der SV Hönnepel-Niedermörmter für ein Jahr spielte. „Thomas Geist hat mich in den Senioren-Bereich integriert. Von daher war es ein schönes Wiedersehen“, sagt Tobias Tatzel, der die Arbeit und Erfahrung seines Förderers ungemein schätzt.

Thomas Geist legt die Schwerpunkte seit seinem Amtsantritt auf die Tugenden Mentalität, defensive Stabilität und Tempo im Umschaltspiel. Tobias Tatzel möchte dabei mithelfen, den Absturz in die Bezirksliga zu vermeiden. Die Qualität im Team ist nach wie vor groß. Gemeinsam mit Top-Spielern wie dem einstigen Oberliga-Torschützenkönig Marvin Ellmann auf dem Platz zu stehen, sei für Tobias Tatzel etwas Besonderes. „Marvin ist ballsicher, hat einen überragenden Abschluss und ein gutes Stellungsspiel. Aber er ist nicht der Einzige, von dem ich sehr viel mitnehme.“ Tobias Tatzel bezeichnet sich selbst als extrem ehrgeizig. Er möchte sich auf Dauer in der Landesliga etablieren und sich vor allem in den Bereichen Handlungsschnelligkeit und Zweikampfstärke weiterentwickeln.

Ab der Saison 2022/2023 beginnt für den in Rheinberg-Wallach wohnenden Studenten ein neues Abenteuer – beim Liga-Rivalen TSV Wachtendonk-Wankum. Der Klub hätte Tobias Tatzel und dessen Mitspieler Marvin Hitzek gerne schon in der Winterpause verpflichtet, doch die SV Hö.-Nie. stimmte einem vorzeitigen Abschied nicht zu. „Die sportliche Perspektive in Wachtendonk stimmt, das Konzept gefällt mir. Für mich persönlich ist es der nächste Schritt“, sagt Tobias Tatzel zum anstehenden Wechsel.

Die Entscheidung zum erneuten Tapetenwechsel sei rein individuell getroffen worden und habe nichts mit der sportlich schwierigen Situation bei seinem aktuellen Klub zu tun. „Ich werde in der Rückrunde alles geben und habe hier nach wie vor eine super Zeit. Auch wenn der Erfolg bisher ausbleibt, ist der Spaßfaktor innerhalb der Mannschaft weiter hoch.“ Beim 2:1-Testspielsieg beim A-Ligisten Viktoria Alpen erzielte Tobias Tatzel zuletzt das Siegtor. Es war sein erster Treffer für die SV Hönnepel-Niedermörmter überhaupt.