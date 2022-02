Fußball-Kreisliga A : Erdi Ezer wird spielender Co-Trainer in Borth

Rheinberg Im Kampf um den Klassenerhalt hat sich der TuS mit einem ehemaligen Landesliga-Spieler verstärkt. Zudem ist Torwart Leon van den Boom dazugestoßen. Aktuell sind beide Stammkeeper verletzt.

Der Trainer kennt van den Boom, der zuletzt für den PSV Wesel-Lackhausen II auflief, seit der gemeinsamen Zeit bei Concordia Ossenberg. Für Borth war der 24-Jährige ebenfalls in der Jugend und in der B-Liga-Saison 2016/2017 aktiv – damals noch als Stürmer mit zehn Saisontoren. In Alpen wechselte er 2018 auf die Torhüterposition. Da dem TuS aktuell beide Stammkeeper fehlen, soll der Rückkehrer kurzfristig eine Alternative zwischen den Pfosten sein.

Wenige Stunden vor Transferschluss machte Misch am 31. Januar einen weiteren Neuzugang spielberechtigt. Erdi Ezer fungierte bis zuletzt als Spielertrainer beim A-Ligisten GSV Geldern. Der 32-jährige Mittelfeldakteur sammelte bei den SF Broekhuysen bereits Landesliga-Erfahrung und soll gemeinsam mit Kapitän Tobias Enk und Führungsspieler Nils Armes die Rolle des verlängerten Arms von Misch auf dem Platz einnehmen. „Er wird mein mitspielender Co-Trainer sein und soll der Mannschaft die nötige Stabilität im Zentrum geben“, so der TuS-Coach.

Beim dritten Winter-Neuzugang Timo Dawschan, der vom SV Menzelen an den Mittelweg kam und sowohl im Angriff als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, bewahrheitete sich der befürchtete Innenbandriss nicht. Der 22-Jährige ist nach seiner überstandenen Knieprellung wieder voll belastbar. „Er macht einen guten Eindruck, muss aber noch etwas an der Fitness arbeiten“, so Misch, der schon bald mit einem Comeback der Langzeitverletzten David Zobel und Florian Hanz rechnet.