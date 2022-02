Hallen-Meisterschaften : Doppel-Bronze für Xantens Helena van Bebber

Sonsbeck/Xanten Bei den Nordrhein-Titelkämpfen der U16-Jugend landeten Leichtathleten des TuS Xanten und SV Sonsbeck ganz vorne auf dem Treppchen. Silber im 800m-Lauf ging an Liam Ingendahl. Etliche Bestleistungen gab‘s bei den Regionsmeisterschaften.

Helena van Bebber war die Aufregung anzumerken, als es bei den Nordrhein-Meisterschaften der U16-Jugend in der Leichtathletik-Halle im Düsseldorfer Arena-Sportpark im Hochsprung in die heiße Phase ging. Der 13-jährige Mehrkämpferin des TuS Xanten war als Favoritin angereist. Sie bekam Nervenflattern. Es waren ihre ersten Titelkämpfe auf Nordrhein-Ebene. Sie überquerte die Latte bei 1,53 Meter und sicherte sich im W14-Wettbewerb Bronze. Ihr Trainer Werner Speckert konnte mit der Platzierung leben. Zumal das TuS-Talent eine weitere Medaille mit nach Hause nahm. Helena van Bebber warf die Kugel 9,01 Meter weit – Bestleistung und ebenfalls Bronze.

Hochzufrieden war Speckert mit ihrer Zeit im Hürdensprint, in dem sie erstmals im Vorlauf unter zehn Sekunden (9,90) blieb. Im Finale reichte es mit 10,01 Sekunden zu Rang sechs. Helena Rulofs (W14) überraschte Speckert nach dreiwöchiger Trainingspause mit einer neuen Bestzeit über 60 Meter (8,79).

Eine persönliche Bestleistung lieferte auch Liam Ingendahl vom SV Sonsbeck in Düsseldorf ab. Über 800 Meter holte sich der M14-Athlet nach einem starken Endspurt die Silbermedaille in 2:22,58 Minuten. Mayla Niersmann (W14) hatte im Hochsprung mit Edelmetall geliebäugelt. „Doch zu viele technische Fehler kosteten den Medaillenplatz“, meinte Trainer Werner Riedel. Sie kam auf 1,47 Meter und musste sich mit dem sechsten Platz begnügen. Thea van Gelder sprang in dem Wettbewerb als Siebte 1,42 Meter hoch (Bestleistung). Über die 60m-Hürden konnte sie sich um vier Zehntel auf 10,83 Sekunden steigern. Diese Zeit reichte aber nicht fürs Finale.