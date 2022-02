Basketball-Landesliga : Rheinberg verteidigt die Tabellenspitze

Rheinberg Der TuS 08, der nach mehreren Corona-Fällen im Team stark ersatzgeschwächt antrat, besiegte Viktoria Mülheim mit 58:30. Thomas Achtermeier war wieder mit an Bord und setzte, gerade im ersten Viertel, einige Akzente.

Die Vorzeichen für die Heimpartie der Landesliga-Basketballer des TuS 08 Rheinberg gegen Viktoria Mülheim waren alles andere als gut. Gleich fünf Spieler fielen coronabedingt aus. „Die Nachricht erreichte das Team erst am Freitag, und alle Versuche, das Spiel zu verlegen, scheiterten“, sagte Spielertrainer Thomas Schrader. Die Gastgeber gewannen dennoch mit 58:30.

Zu Beginn war den Hausherren allerdings kaum etwas von der personellen Schwächung anzumerken, da der TuS 08 eine ordentliche „erste Fünf“ zur Verfügung hatte. Ein 14:1-Lauf im ersten Viertel ließ die Rheinberger beruhigt auf den weiteren Spielverlauf blicken. Zum Seitenwechsel stand ein 38:10 zu Buche – und der Tabellenführer der Vorrundengruppe A schaltete in den Verwaltungsmodus.

Thomas Achtermeier war wieder mit an Bord und setzte, gerade im ersten Viertel, einige Akzente. Da die Mannschaft nur mit sechs Stammspielern antreten konnte, unterstützten Dominik Schurrmann und Jan Blumendahl aus der „Zweiten“ den Spitzenreiter. Schrader: „Sie machten ihre Sache mehr als ordentlich.“ Am Ende einer unspektakulären Partie stand ein nie gefährdeter Heimsieg auf der Anzeigetafel – und zwei weitere Punkte im Kampf um den ersten Platz waren eingesammelt.

Die nächste Partie mit dem TuS 08 steigt erst am Mittwoch, 2. März, in heimischer Halle. Und das Nachholspiel hat es in sich: Gegner ab 19 Uhr ist die punktgleiche Mannschaft von Basket Duisburg.