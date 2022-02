Frauenfußball : Sina Zorychta, die Hoffnungsträgerin des SV Budberg

Sina Zorychta hatte sich zu Saisonbeginn verletzt. Zum Auftakt der Rückrunde am Sonntag in Warbeyen ist die Angreiferin wieder dabei. Foto: Norbert Prümen

Rheinberg Die Mannschaft muss im Abstiegskampf der Regionalliga eine Aufholjagd starten. Dabei setzt Trainer Jürgen Raab auf die Tore der lange verletzten Mittelstürmerin. Erster Gegner am Sonntag ist der VfR Warbeyen.

Jürgen Raab hatte es Ende 2021 öfter angemerkt, woran es im Spiel des SV Budberg krankte. Die fehlenden Alternativen in der Offensive waren ein entscheidender Grund dafür, warum das Frauen-Team in der Fußball-Regionalliga mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt und damit mehr denn je um den Klassenerhalt bangen muss.

Umso größer ist nun die Hoffnung des Trainers, dass der SVB das Ruder doch noch herumreißen kann. Denn speziell im Angriff bieten sich ihm nun wieder Möglichkeiten, die ihm in der Hinrunde nicht zur Verfügung standen. Die neue Zuversicht von Jürgen Raab trägt dabei vor allem einen Namen: Sina Zorychta. Die 23-Jährige verletzte sich am vierten Spieltag bei der 1:2-Niederlage bei Alemannia Aachen , zog sich einen Bänderriss und einen Haarriss im Knöchel zu und fiel für den Rest der Hinrunde aus.

Jetzt ist die Mittelstürmerin wieder da – sehr zur Freude ihres Trainers. „Mit ihrer Schnelligkeit, ihrer Robustheit und ihrer Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist sie für unser Spiel enorm wichtig“, sagt er. Am vergangenen Wochenende gab es im letzten Test vor der am Sonntag mit der Partie beim VfR Warbeyen (Anpfiff 13 Uhr) beginnenden Rückrunde den Beweis, wie bedeutsam das Mitwirken der Angreiferin für den SV Budberg ist. Da steuerte sie zum 6:1-Sieg gegen den Landesligisten FC Oeding gleich drei Treffer bei.

Jetzt hofft Raab nur, dass Sina Zorychta für den Rest der Spielzeit verletzungsfrei bleibt. Denn die Stürmerin ist in dieser Hinsicht durchaus anfällig. Schon in der ersten Saison, die Zorychta für den SVB vor fünf Jahren bestritt, fiel sie längere Zeit aus. „Mir war sie damals in einem Kreispokalspiel gegen den VfL Repelen aufgefallen. Sie ist dann zu uns gekommen und hat direkt in der ersten Saison 20 Tore geschossen, obwohl sie in etlichen Spielen gefehlt hat“, so Raab.