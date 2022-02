Beeck trifft auf den KFC Uerdingen : Zum Siegen verdammt

Beim 0:2 gegen Fortuna Köln feierte Beecks A-Junior Max Wickum sein Startelfdebüt – links in der Viererkette. „Bis zum ersten Ballkontakt war ich schon nervös, danach hat es aber richtig Spaß gemacht“, sagt der 18-Jährige. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fussball-Regionalliga Am Samstag tritt der FC Wegberg-Beeck in Velbert bei Regionalliga-Schlusslicht KFC Uerdingen an – da ist richtig Druck auf dem Kessel. Kevin Weggen, in Beeck freigestellt und nächste Saison für den KFC am Ball, schaut das Spiel von daheim aus.

Von Mario Emonds

Erstmals im neuen Jahr spielt Beeck gegen einen direkten Konkurrenten. „Das sind die Spiele, in denen der Klassenerhalt entschieden wird. Wir wissen um die Bedeutung dieses Spiels“, sagt FC-Coach Mark Zeh. Fakten und Einschätzungen zu diesem richtungsweisenden Spiel.



Ausgangslage Beeck hat – bei gleicher Anzahl von Spielen – sieben Punkte Rückstand auf Alemannia Aachen, das mit 24 Zählern auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht. Bis zur Winterpause hatte ­Beeck noch drei Zähler Vorsprung auf Aachen, doch mit der im Winter rundumerneuerten Mannschaft (acht Zugänge) schafften die Kaiserstädter die erhoffte Wende, holten aus vier Spielen zehn Punkte. Beeck wartet 2022 dagegen noch auf den ersten Punkt. Bislang stehen da vier Niederlagen zu Buche – drei davon freilich gegen Teams aus dem oberen Tabellenviertel.

Immerhin einen Zähler hat in diesem Jahr der KFC geholt – beim 2:2 gegen die U 21 des 1. FC Köln. Dennoch haben die Uerdinger mit zehn Punkten insgesamt noch einmal sieben Zähler weniger als Beeck auf der Habenseite – für den KFC sind es bis zum rettenden Ufer also schon 14 Punkte.



Konsequenz Während für Uerdingen der Abstieg also nicht mehr zu verhindern sein dürfte, darf sich ­Beeck noch Hoffnungen machen. „Wir wollen das Wunder Klassenerhalt noch schaffen“, bekräftigt Zeh. In Velbert ist also nun richtig Druck auf dem Kessel – im Grunde zählt für Beeck nur ein Sieg, wäre bereits ein Remis viel zu wenig. „Klar ist uns die Brisanz bewusst. Doch wir dürfen uns von dem Druck auch nicht erschlagen lassen. Wir werden am Samstag weder den Klassenerhalt schaffen noch absteigen können. Danach kommen noch viele Spiele“, sagt Zeh.

INFO IMS-Arena – ein funkelnagelneues Stadion Austragungsort Weil das heimische Grotenburg-Stadion in Krefeld auch in dieser Spielzeit noch nicht wieder zur Verfügung steht (ab Sommer soll das der Fall sein), trägt der KFC in dieser Saison seine Heimspiele in der Velberter IMS-Arena aus. Das ist ein schmuckes und funkelnagelneues Stadion mit 2800 Sitz- und Stehplätzen, das im Sommer 2020 fertiggestellt wurde und seitdem Oberligist SSVg Velbert als Heimspielstätte dient. Bemerkenswert am Rande: In dieser Saison spielen gleich drei Klubs aus Velbert in der Oberliga Niederrhein: Neben der SSVg, die auch aktuell Tabellenführer ist, sind das TVD Velbert und SC Velbert.



Wochen der Wahrheit Dennoch dürfte die Partie für Beeck richtungsweisend sein – auch für den Kopf. Denn ein Sieg könnte dringend benötigte Kräfte für die nächsten Spiele freisetzen – und mit dem Spiel gegen Uerdingen beginnen für den FC die Wochen der Wahrheit. Denn bis zum 9. April treffen die Kleeblätter danach auch auf die weiteren direkten Konkurrenten VfB Homberg, Aachen, Sportfreunde Lotte und Bonner SC – spätestens dann wird feststehen, ob Beeck noch realistische Chancen auf den Ligaverbleib hat oder ab dann schon ganz konkret die Mittelrheinliga planen kann.



Das sagt der Gegner Seit zehn Spielen amtiert Alex Voigt in Uerdingen als Trainer – einen Sieg hat der Ex-Profi (unter anderem Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln) in dieser Zeit noch nicht geholt – lediglich drei Remis. Er ordnet dieses auch für den KFC enorm wichtige Spiel so ein: „Wir müssen das Spiel gewinnen – fertig! Wir wollen endlich den Befreiungsschlag landen.“

Einen fußballerischen Leckerbissen erwartet er dabei nicht: „Man kann davon ausgehen, dass das kein wunderschönes Spiel zum Anschauen werden wird. Es geht nur um das Ergebnis. Da ist Tiki-Taka-Fußball fehl am Platz. Wir werden die Beecker erst richtig bekämpfen, dann bespielen müssen.“



So lief das Hinspiel Das Spiel im Waldstadion gegen den KFC gehört eindeutig zu Beecks Tiefpunkten der Saison. Denn ohne die nötige Laufbereitschaft reichte es am Ende nur zu einem enttäuschenden 1:1 – erst fünf Minuten vor Schluss rettete Joker Shpend Hasani zumindest den einen Punkt. „Das Hinspiel ist für uns also Warnung genug. Wir wollen die Liga halten, und daher müssen wir dieses Spiel auch gewinnen. Da kann auch die Tagesform entscheiden. Mit der Einstellung wie am Mittwoch beim 0:2 gegen den Tabellenzweiten Fortuna Köln können wir in Velbert aber sicherlich bestehen“, sagt Beecks Kapitän Maurice Passage.



Personalsituation Die zuletzt coronaerkrankten Justin Hoffmanns und Tom Meurer dürften wieder zur Verfügung stehen – Nils Hühne aber noch nicht. Dazu fehlt letztmals Jeff-Denis Fehr rotgesperrt. Beecks Kreativspieler dürfte beim KFC schmerzlich vermisst werden. Denn dort geht es im Unterschied zu den letzten Spielen nicht nur vorrangig ums Reagieren, sondern mindestens genauso auch ums Agieren.



Das sagt Weggen Zusätzliche Brisanz zieht die Partie aus dem Fall Kevin Weggen. Der 28-Jährige, vergangenen Sommer so etwas wie Beecks Königstransfer, war am Dienstagabend vom FC bis zum Saisonende freigestellt worden – Beecks Verantwortliche waren über die Art und Weise sehr vergrätzt, wie Weggens kurzfristiger Wechsel im Sommer just eben zum KFC von Uerdinger Seite aus betrieben worden war – trotz Weggens vorheriger mündlicher Verlängerung in Beeck (wir berichteten).

„Ich möchte zu dem Thema nicht mehr viel sagen, das ist jetzt durch. Ich war aber schon ein wenig überrascht, als mir die Freistellung mitgeteilt wurde. Danach habe ich mich noch von der Mannschaft verabschiedet. Ich hätte bis zum Saisonende auch weiterhin 100 Prozent für Beeck gegeben, hätte mich sehr gerne mit dem Klassenerhalt verabschiedet. Ich habe mich in ­Beeck sehr wohlgefühlt, drücke dem Verein auch die Daumen für den Klassenerhalt“, sagt Weggen.