Leichtatletik-DM in Leipzig : Schuster und Brömmel geben Finale als Ziel aus

Sonsbeck/Xanten Die zwei U23-Läuferinnen aus Sonsbeck und Xanten haben sich für die Deutsche Meisterschaft an diesem Wochenende einiges vorgenommen. „Franzi“ Schuster wird womöglich auch der 4x200m-Staffel von Bayer Leverkusen angehören.

Am Dienstag vor den Titelkämpfen hatte „Franzi“ Schuster schon was zu feiern – ihren 20. Geburtstag. Am Samstag in der sächsischen Großstadt will sie im Halbfinale (ab 16.08 Uhr) ins Finale (18.02 Uhr) sprinten. Gleichwohl seien die Vorzeichen nicht optimal. Zuletzt haben sich im Training immer wieder technische Fehler eingeschlichen. „Ich hoffe, dass es in Leipzig besser klappt.“ Überdies wird Schuster, die nicht mehr in Bonn Molekulare Biomedizin, sondern in Köln Biologie studiert, wohl der 4x200m-Staffel von Bayer Leverkusen angehören. Die finale Entscheidung fällt erst vor Ort bei der DM, sagt sie.