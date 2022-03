Sportangebot an Sonntagen für Schüler in Rheinberg : „Open Sundays“ gehen in die nächste Runde

TuS-Präsident Frank Tatzel (5.v.l.) und Sencan Tasci, stellvertretende Leiterin des Amplonius-Gymnasiums und Mitgliued des Lions-Clubs Juventas Rheinberg (5.v.r.) mit den Betreuern (v.l.) Katharina, Marline, Ben, Milla, Lina, Jannis, Christian, Marina, Greta, Leon und Larissa. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg An den Sonntagen vom 6. März bis einschließlich 10. April können Erst- bis Sechstklässler in der kleinen Turnhalle des Amplonius-Gymnasiums an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße in Rheinberg spielen und toben.

Von Nicole Maibusch

„Ich wurde in den vergangenen Wochen so oft gefragt, wann es denn endlich weitergeht“, erzählt Leon begeistert. Der 18-jährige Schüler des Amplonius-Gymnasiums ist ehrenamtlicher Sporthelfer und hatte Ende des vergangenen Jahres in dieser Funktion die Kinder beim Sport- und Bewegungsprojekt „Open Sunday“ betreut. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten für die kleinen Sportfreunde an den Rheinberger Schulen: Der „Offene Sonntag“ geht in die nächste Runde.

An allen Sonntagen vom 6. März bis einschließlich 10. April können sich Erst- bis Sechstklässler in der kleinen Turnhalle des Amplonius-Gymnasiums, Dr.-Aloys-Wittrup-Straße, austoben. Von 13.30 bis 16.30 Uhr sind Spiel, Sport und Bewegung angesagt. Kostenlos und ohne Anmeldung. Mitzubringen sind Sportkleidung und Hallenturnschuhe.

Nach dem Lockdown hätten die Kinder damals „ganz euphorisch“ die Turnhalle in Beschlag genommen, erinnert sich Sencan Tasci, stellvertretende Schulleiterin des Amplonius-Gymnasiums, an den Drang der Kinder nach Bewegung, Spiel und Sport. Jeweils 50 bis 60 Kinder seien bei den ersten Terminen herumgewirbelt, freut sich auch Frank Tatzel, Vorsitzender des TuS 08, über den Erfolg des Projektes. Der Sportverein stellt mit Larissa Manca, Marina Manca und Greta Capelle erfahrene Coaches. Die Projektkoordination liegt in Händen von Jannis Schwarz. Mit an Bord sind auch wieder die ehrenamtlichen Sporthelfer des Amplonius-Gymnasiums. „Sechs Helfer und Helferinnen habe ich für jeden Sonntag im Einsatzplan“, so Sencan Tasci.

Gemeinsam bieten die Teams aus Übungsleitern und Sporthelfern den Jungen und Mädchen ein Programm, das Freude machen soll. Leichte Aufwärmspiele zum Auftakt, ein Parcours sowie Fußball gehören beispielsweise stets dazu. „Die Kinder haben Spaß und werden motiviert, etwas auszuprobieren, was sie sich zuvor vielleicht nicht getraut haben“, wissen die beiden ehrenamtlichen Sporthelfer Christian (18) und Leon (18). Am Ende eines jeden Offenen Sonntags steht die „Manöverkritik“. Die Kinder bewerten, was gut, was weniger gut war und bringen eigene Vorschläge mit ein. „Dieses Konzept wollen wir in Zukunft beibehalten“, betont Frank Tatzel und verrät damit: Das Projekt soll dauerhaft in Rheinberg etabliert werden.

Und dafür braucht es Projektpartner, auf die man zählen kann. Bei der zweiten Auflage des „Open Sunday“ arbeiten die Uni Duisburg-Essen, Rheinberger Schulen und der Sportverein erneut zusammen. Die Uni als Ideengeber, das Gymnasium stellt Halle und Helfer, der TuS 08 fungiert als Veranstalter und die Rheinberger Schulen motivieren die Kinder zum Besuch. Der Lions-Club Juventas Rheinberg, dem auch Sencan Tasci angehört, unterstützt das Projekt finanziell. Der Bauernladen Fonk spendet frisches Obst.

„Open Sunday“ wird erfolgreich in zwölf Städten im Ruhrgebiet angeboten. Das Projekt öffnet am Sonntag die Sporthallen und lädt niederschwellig Kinder zu Spiel, Sport und Bewegung ein.

(nmb)