Fußball-Kreisliga A : Sechs Mannschaften müssen „nachsitzen“

Alpens Trainer Marcel Blaschkowitz ist vom A-Liga-Modus in dieser Saison nicht begeistert. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen/Rheinberg Bis zum Ende der Hinserie stehen noch vier Partien aus. Am Mittwoch trifft Concordia Rheinberg auf Viktoria Alpen. Beide Teams spielen in der Meisterrunde weiter. Der FC Meerfeld kann den TuS Asterlagen noch aus den Top 8 verdrängen.

Vier Nachholspiele stehen noch aus, bis die Hinserie der Fußball-Kreisliga A endgültig beendet ist. Am 20. März beginnt die Auf- und Abstiegsrunde. 15 der 18 Mannschaften wissen bereits, wie‘s für sie nach der Pause weitergeht. Der FC Meerfeld (26 Punkte/25:24 Tore) und Rumelner TV (23/40:34) können den TuS Asterlagen (26/36:32) noch von Tabellenrang acht verdrängen. Die Mannschaften von Rang eins bis acht nehmen an der Meisterrunde teil.

Die erste der vier noch ausstehenden Begegnungen steigt am Mittwoch, 2. März, ab 19.30 Uhr im Rheinberger „Käfig“. Die Concordia erwartet Viktoria Alpen. Beide Teams sind nicht mehr aus den Top 8 zu verdrängen. Marcel Blaschkowitz, der Coach der Alpener, bekräftigte nochmals, was er vom Modus in dieser Saison hält: „Der ist absoluter Murks.“ Er kann die Pause bis zum Start der Rückserie ebenso wenig nachvollziehen wie die Aufteilung der A-Liga-Mannschaften zur zweiten Saisonhälfte, in der die Alpener nur noch sieben Punkt-Spiele absolvieren werden.

„Spitzenreiter FC Neukirchen-Vluyn ist schon durch. Der Rest spielt um die berühmte goldene Ananas. Wir wollen am Ende Zweiter, zumindest aber Dritter werden“, sagte Blaschkowitz. Derzeit liegt die Viktoria auf Platz sieben. Womöglich kann Blaschkowitz bis zum Saisonende nicht mehr auf Marcel Sura zurückgreifen. Der 31-Jährige hatte sich beim 2:0 über den SSV Lüttingen am Knie verletzt. Blaschkowitz: „Das Knie ist weiterhin dick. Warscheinlich muss Marcel ins MRT.“ Alle anderen Spieler stehen ihm für die Flutlicht-Partie auf Asche in Rheinberg zur Verfügung.