Fußball-Testspiel : Sonsbecks letzter Härtetest endet mit einem Unentschieden

Ahma Alzedaue (rechts) traf in Süchteln zum 1:0 für den SVS. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Sonsbeck Eine Woche vor der ersten Meisterschaftspartie in diesem Jahr war Ahma Alzedaue im Test in Süchteln für den Landesligisten erfolgreich. Die Rot-Weißen haben noch Luft nach oben.

Beim Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck gibt‘s noch Luft nach oben. Der Spitzenreiter der Gruppe 2 startet am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr beim VfR Fischeln in die Rückrunde. Den letzten Härtetest beendeten die Rot-Weißen beim ASV Süchteln, die in der Nachbargruppe auf dem neunten Platz stehen, mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Ahma Alzedaue brachte die Elf von Cheftrainer Heinrich Losing in der 41. Minute in Front. Sonsbecks Coach freute sich auf die Rückkehr nach Süchteln, wo er von 2015 bis 2019 an der Seitenlinie stand. „Süchteln ist schon eine gute Mannschaft, aber für uns war sicherlich auch mehr drin. Nach der Führung hätten wir das zweite Tor nachlegen müssen“, resümierte Losing, der vor allem im ersten Abschnitt zwei Großchancen von Luis Gizinski (22./39.) sah. Alzedaue machte es besser und vollendete einen großartigen Spielzug: Nathnael Scheffler spielte einen starken Pass aus der eigenen Hälfte auf den startenden Max Fuchs, der quer auf Alzedaue legte. Der Flügelspieler musste nur noch den Fuß hinhalten und den Ball über die Linie drücken.

Nach dem Seitenwechsel verpassten Klaus Keisers (60.) Alzedaue (67.) und Fuchs (79.) die Gelegenheit, um für die Entscheidung zu sorgen. Durch einen individuellen Fehler von Abwehrchef Robin Schoofs gelang den Hausherren doch noch der Ausgleich. Nutznießer war Burak Akarca, der zum 1:1 traf und Keeper Tim Weichelt keine Chance ließ. „Die Einstellung und Moral der Jungs stimmte. Wir müssen sicherlich ein paar Dinge am nächsten Sonntag verbessern. Leider musste ich kurzfristig wieder auf drei Akteure verzichten.“ Jamie van de Loo, Nick Armbrüster (beide Oberschenkelprobleme) und Luca Janßen (Wadenverletzung) fielen für die Partie in Süchteln aus. Losing hofft, dass alle drei fürs Spiel in Krefeld in den Kader zurückkehren.