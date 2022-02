Fußball-Kreisliga A : Frank Misch nicht mehr Trainer in Borth

Frank Misch ist beim TuS Borth zurückgetreten. Er bleibt aber Sportlicher Leiter. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Kreis Fußball-Kreisliga A: Patrick Heydrich soll den TuS, der das Kellerduell gegen die DJK Lintfort mit 1:2 verlor, in der Abstiegsrunde zum Klassenerhalt führen. Alemannia Kamp und der Rumelner TV schossen jeweils vier Treffer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Borths Trainer Frank Misch war schon vor dem letzten Spiel der Hinserie zurückgetreten.

TuS Borth – DJK Lintfort 1:2 (0:2). Der TuS verlor zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte auch den zweiten Abstiegskrimi gegen einen direkten Konkurrenten. Mevlüt Celik und Usef Shemo Hasan per Strafstoß brachten die Gäste mit 2:0 in Führung. Philipp Hanz‘ verwandelter Elfmeter (76.) sorgte nur kurzzeitig für Hoffnung. Neuzugang Timo Dawschan vergab in der Schlussphase noch eine Riesenchance auf den Ausgleich. Unabhängig davon, dass die Borther durch die Niederlage von den Lintfortern überholt wurden und auf einen Abstiegsplatz abrutschten, hatte sich Trainer Frank Misch schon am Dienstag nach dem 0:4 in Asberg entschieden, sein Amt zur Verfügung zu stellen. „Ich habe die Mannschaft am Donnerstag informiert. Es ist die letzte sportliche Option, um noch einmal einen neuen Impuls zu setzen“, sagte der 49-Jährige, der als Sportlicher Leiter vorerst im Amt bleibt. Die Pause vor Beginn der Abstiegsrunde sei „der richtige Zeitpunkt“ für diesen Schritt gewesen.

Christoph Ley (links), hier im Kopfballduell mit Lüttingens Max Stapelmann, gewann mit Alpen auf heimischem Kunstrasen das erste Pflichtspiel in diesem Jahr mit 2:0. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Millinger Heimspiel auf 9. März verlegt Ausfall Die Partie des SV Millingen gegen den FC Neukirchen-Vluyn wurde auf Mittwoch, 9. März, 19.30 Uhr, verlegt. Beim SVM sind noch einige Spieler in Quarantäne. Nachholspiel An diesem Mittwoch treffen ab 19.30 Uhr Concordia Rheinberg und Viktoria Alpen aufeinander.

Misch übernahm im Sommer 2017 in Borth an der Seitenlinie und führte den TuS 2019 in die Kreisliga A. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge, einer enttäuschenden Wintervorbereitung und null Punkten auf fremdem Platz kam der Trainerwechsel weniger überraschend. Für den Rest der Saison gibt Patrick Heydrich die Kommandos, der bereits als Co-Trainer fungierte und die zweite Mannschaft in der Kreisliga C betreut. Heydrich zog es 2018 vom TuS Fichte Lintfort II an den Mittelweg, wo er zunächst noch als Spieler aktiv war.

Viktoria Alpen – SSV Lüttingen 2:0 (1:0). Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Chris Bartsch sorgte aus kurzer Distanz nach Vorlage von Nils Speicher für die frühe Führung (6.). Danach übernahmen die Gäste das Kommando. Yannick Eickschen kratzte einen Freistoß aus 25 Metern von Max Stapelmann aus dem Eck (15.). Wenig später lenkte der Alpener Keeper einen Kopfball an die Latte (18.). Die Viktoria vergab im Gegenzug eine Doppelchance aufs 2:0, dann leistete sich Kai Hense einen fatalen Fehlpass vor dem eigenen „Sechzehner“. Der gedankenschnelle Nico Meyer verfehlte das leere Tor (27.). Marcel Sura musste zehn Minuten vor der Pause aufgrund einer Knieverletzung vom Feld. Mit Krücken humpelte der Alpener Mittelfeldspieler Richtung Kabine (35.). Sogar ein Krankenwagen musste anrücken. „Es war sehr dick. Das sah nicht gut aus“, sagte Alpens Coach Marcel Blaschkowitz.

Auch nach Wiederanpfiff blieb die Partie intensiv. Jan Luca Rassier traf aus der zweiten Reihe nur die Latte (46.). Maik Schmitz‘ Kopfball aus fünf Metern war zu unplatziert (60.). Lüttingen blieb am Drücker, hatte die besseren Chancen. Alpen lauerte auf Konter. Einer davon sorgte für die Entscheidung. Bei einem Klärungsversuch schoss SSV-Torhüter Yannick Regner seinen Mitspieler Johann Hildebrandt an, von dessen Rücken der Ball ins Tor prallte (86.). Zu allem Überfluss verletzte sich bei einem Pressschlag kurz vor Schluss auch noch Lüttingens Nico Mayer am rechten Sprunggelenk. „Wir hätten noch zwei Stunden spielen können und wohl kein Tor mehr gemacht“, monierte der Rechtsaußen des SSV.

RW Moers – SpVgg Rheurdt Schaephuysen 4:2 (1:1). Das Schlusslicht überraschte mit einem Sieg. Zunächst waren die Gäste durch Paul Haag in Führung gegangen, doch Simon Graeber glich kurz vor der Pause aus. Nach Wiederanpfiff brachte ein Strafstoß-Tor von Haag die Spielvereinigung zurück in Führung. Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. Eren Kayman egalisierte, und Felix Butt traf wenige Minuten später zum 3:2. Ben Blischke sicherte seiner Mannschaft mit dem 4:2 den zweiten Saisonsieg.

VfL Repelen II – TuS Asterlagen 1:1 (0:1). Dem Vorletzten gelang ein Achtungserfolg. Tayfun Bozkurt brachte den TuS im ersten Durchgang die Führung. Doch die Hausherren belohnten sich in der Schlussphase mit dem Ausgleichstreffer durch Muhammed Tunc für einen kämpferischen Auftritt.

Alemannia Kamp – Rumelner TV 4:4 (2:1). Gleich zu Beginn brachte Dennis Kiljan die zweitplatzierte Alemannia in Front. Nach dem Ausgleich durch Josef Abi-Haidar traf Andre Hecker kurz vor der Pause zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel glich Soner Cakmak zunächst wieder aus. Doch Marc-Andre Debernitz antwortete wenig später mit dem 3:2 für die Alemannen. Ein Tor von Frederik Michalski und eins von Musa Celik drehten zwischenzeitlich die Partie. Besnik Saljiji netzte in der Schlussphase zum 4:4.

FC Rumeln-Kaldenhausen – OSC Rheinhausen 2:1 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Rheinhausen kurz nach der Pause durch Orhan Altun. Doch Benjamin Zukanovic egalisierte. Lange sah es so aus, als würde es beim Remis bleiben, aber Kapitän Daniel Kobsa brachte dem Gast mit seinem Tor in den Endphase noch den Sieg.

(FKT/ski)