Leichtathletik-DM in Leipzig : Rahel Brömmel in neuer Bestzeit starke Fünfte

Rahel Brömmel in neuer Bestzeit starke Fünfte

Leichtathletik-DM in Leipzig

Rahel Brömmel (links) steigerte sich im DM-Finale in Leipzig. Foto: Wolfgang Birkenstock

Sonsbeck/Xanten Die Sonsbeckerin lief die 1500 Meter in 4:23,13 Minuten. Die 19-Jährige war erstmals bei nationalen Hallen-Titelkämpfen der Frauen und Männer am Start. Franziska Schuster aus Xanten holte mit Bayer Leverkusen Staffelsilber.

Am Tag nach der Deutschen Meisterschaft war Rahel Brömmel immer noch überglücklich. Besser hätte ihre Premiere bei einer Hallen-DM der Frauen und Männer nicht laufen können. Die 19-jährige Sonsbeckerin erreichte in Leipzig wie erhofft das Finale und wurde im Trikot der LG Olympia Dortmund starke Fünfte in neuer persönlicher Bestzeit von 4:23,13 Minuten. „Es war taktisch ein gutes Rennen. Ich bin ruhig und kontrolliert geblieben und habe hinten heraus angezogen. Diese Platzierung motiviert mich für die kommenden Jahre“, sagte Brömmel.