Jan Manten aus Xanten : Mit 18 Jahren schon ein bewegtes Basketball-Leben

Xanten Der Xantener Jan Manten spielt seit seinem achten Lebensjahr Basketball. Vor der Pandemie verbrachte er mehrere Monate in einem serbischen Trainingscamp. Dennoch bleibt er am Boden – und gibt seine Kenntnisse auch weiter.

Jan Manten ist gerade einmal 18 Jahre alt. Aber was Basketball angeht, kann der Schüler, der in diesem Frühjahr am Xantener Stiftsgymnasium sein Abitur machen will, schon durchaus auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Im Alter von acht Jahren entschied er sich für den Basketball. „Ich war halt schon damals sehr groß. Und das Probetraining bei den Xanten Romans hat mir so viel Spaß gemacht, dass für mich nichts anderes mehr in Frage kam“, sagt Manten.

Bei den Romans durchlief er die U10, U12 und U14. Als seine Schwester Maja, die ebenfalls Basketball spielt, in eine reine Mädchen-Mannschaft wechseln musste, was in Xanten nicht möglich war, begleitete er sie zum Training nach Duisburg. Und wurde prompt gefragt, ob er sich nicht ebenfalls vorstellen könnte, in Duisburg zu spielen. Das tat er dann auch, trug künftig per Zweitspielrecht in der U16-Oberliga das Duisburger Trikot und war gleichzeitig weiterhin für die Xanten Romans aktiv.

Als dann in Duisburg ein Trainingscamp stattfand, wurde ein serbischer Trainer, Milan Vujičić, auf Jan Manten aufmerksam. „Von ihm bekam ich das Angebot, für ein halbes Jahr nach Serbien zu gehen, um dort zu trainieren. Ich habe dann mit meinen Eltern längere Zeit darüber diskutiert und bin dann Anfang Februar 2020 nach Serbien geflogen“, so Manten. Die Corona-Pandemie ließ das Abenteuer allerdings kürzer als geplant werden. Er kehrte nach zwei Monaten wieder zurück, um dann, nachdem die ersten Corona-Lockerungen griffen, noch einmal für eineinhalb Monate nach Serbien zu gehen.

„Das war wirklich eine tolle Erfahrung. Wir hatten jeden Tag Training. Milan Vujičić ist ein sehr guter Trainer und mir gefiel die Mentalität und der etwas andere Stil, mit dem dort Basketball gespielt wird“, erzählt Manten. Zurück in Deutschland, entschied sich Jan Manten für den nächsten Schritt. Er wechselte zur BG Lintfort, war dort aber erst einmal zum Zuschauen verurteilt – die Pandemie legte das Basketballgeschehen mehr oder weniger komplett lahm. „Zwar hat auch das Online-Training schon viel Spaß gemacht. Aber das richtige Spielen in der Halle kann das natürlich nicht ersetzen“, so Jan Manten.

Dazu kam es erst im Frühsommer 2021 wieder. Seitdem fährt Jan Manten wieder zweigleisig: Zum einen spielt er in der Lintforter U18, zum anderen gehört er der zweiten Vertretung der BG an, die in der Oberliga zu Hause ist. Wenn man so will, beackert er in Sachen Basketball sogar noch ein drittes Feld. Denn seit mehr als vier Jahren kümmert er sich um den Nachwuchs bei den Xanten Romans, trainiert aktuell die U14 des Vereins in der Oberliga. Das Ziel des Youngsters, der respektable 2,05 Meter misst, ist klar: „Es wäre schon schön, wenn ich mal zum Lintforter Regionalliga-Kader, mit dem wir bereits jetzt einmal in der Woche trainieren, gehören würde.“ Priorität hat für ihn aber erst einmal der Klassenerhalt mit dem Oberliga-Team, in dem es „unheimlich Spaß macht, zu spielen“.