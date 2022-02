Fußball-Bezirksliga : TuS Xanten meldet sich mit einem „Dreier“ zurück

Xanten Der Tabellenvierte gewann das Nachholspiel beim FC Aldekerk mit 3:1. Niklas Binn, Niklas Maas und Lars van Schyndel erzielten die Tore. Norwin Meyer sorgte für einen Schreckmoment.

Der TuS Xanten hat sich nach der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag mit einem „Dreier“ beim FC Aldekerk zurückgemeldet. Der Tabellenvierte gewann das Nachholspiel durch die Treffer von Niklas Binn, Niklas Maas und Lars van Schyndel mit 3:1 (2:1). Einen Schreckmoment gab‘s bei den Gästen nach knapp einer Stunde, als Norwin Meyer ein gegnerisches Knie an den Hinterkopf bekam. „Ihm war schlecht. Er hat sich wohl eine Gehirnerschütterung zugezogen“, sagte Co-Trainer Levin Bardehle.

Während der FCA vornehmlich versuchte, mit langen Pässen vors TuS-Tor zu kommen, spielte Xanten mit Köpfchen. Das Spitzenteam aus der Römerstadt zog das Spiel gut in die Breite. Durch einen Chipball von Philip van Huet über die Dreierkette kam Binn an den Ball, der zum 1:0 traf (21.). Das 2:0 war eine Produktion der Maas-Brüder: Lukas steckte auf Niklas durch, der in der 54. Minute erhöhte. Nach dem Anschlusstreffer durch Marco Härtner (61.) wurde Aldekerk etwas stärker. Doch van Schyndel machte nach einer Binn-Ecke, die Niklas Maas per Hacke verlängerte, in der 78. Minute alles klar. Es spielten: Domagalla; Bücken (77. Wardemann), Hahn, van de Loo, van Huet, van Schyndel (87. Ofterdinger), Meyer (65. Epp), Geroschus, L. Maas, Binn, N. Maas.