Neuer Impfstoff : Ärzte dämpfen Erwartungen an Novavax

Eine Krankenschwester zieht in einem Impfzentrum den Impfstoff Nuvaxovid vom Hersteller Novavax auf eine Spritze auf. Foto: dpa/Matthias Balk

Niederrhein Der Kreis Wesel gibt den neuen Impfstoff für alle frei. Die Kassenärzte sehen in ihm eine gute Option für Menschen, die noch nicht geimpft sind. Aber sie glauben, dass nur ein Teil sich umstimmen lässt.

Die Impfnachfrage ist wieder deutlich gesunken. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) am Donnerstag mitteilte, wurden zwar allein in den nordrheinischen Arztpraxen in der letzten Februar-Woche rund 91.000 Menschen geimpft. Ende Januar waren es aber noch fast 300.000 gewesen, um Weihnachten herum sogar mehr als 600.000. Zwar gibt es noch weitere Impf-Angebote als die Hausärzte. Aber nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung liegt der Anteil der Praxen an den Impfungen bei 65 Prozent. Aus ihren Zahlen lässt sich daher die allgemeine Entwicklung ablesen. Die KVNO deckt die Regierungsbezirke Düsseldorf – dazu gehört der Kreis Wesel – und Köln in NRW ab.

Trotz der vielen Impfungen in den vergangenen Monaten sind in der Region Nordrhein etwa eine Million oder 13 Prozent der rund acht Millionen Menschen über 18 Jahre noch nicht geimpft, wie die KVNO weiter erklärte. Dass sich durch den neuen Impfstoff Novavax daran deutlich etwas ändern wird, erwartet KVNO-Chef Frank Bergmann nicht. Novavax sei eine weitere gute Option, damit sich mehr Menschen impfen lassen, die bei den mRNA-Impfstoffen skeptisch seien, sagte der Mediziner. Deshalb spreche er sich auch dafür aus, dass der neue Impfstoff früher als erst Anfang April den Haus- und Fachärzten zur Verfügung gestellt werde. Aber „ein Game-Changer“ sei Novavax nicht.

Info KVNO fordert Bonus auch für Praxis-Mitarbeiter Kritik Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) kritisiert, dass die Politik keinen Bonus für Medizinische Fachangestellte (MFA) beschlossen hat. „Uns erschließt sich nicht, warum sie leer ausgehen sollen“, sagte KVNO-Chef Frank Bergmann. Die Politik habe einen Pflegebonus für Mitarbeitende in den Kliniken und Pflegeheimen auf den Weg gebracht. Es werde von einer Anerkennung der herausragenden Leistungen gesprochen. Aber auch die Leistungen der Praxisteams – insbesondere der MFA – in der Impfkampagne seien herausragend. Dass es für diese Berufsgruppe trotzdem keinen Bonus geben solle, „finde ich peinlich“.

Bergmann begründete seine Einschätzung mit den Ergebnissen der Cosmo-Studie der Universität Erfurt. Demnach haben 16 bis 20 Prozent der ungeimpften Erwachsenen angegeben, dass sie sich nicht mit mRNA-Impfstoffen impfen lassen wollen, aber vielleicht mit Novavax. In Nordrhein könne deshalb mit 170.000 bis 211.000 zusätzlichen Erstimpfungen unter Erwachsenen durch den neuen Impfstoff erwartet werden, sagte Bergmann. Damit würde die Erstimpfungsquote aber nur um 1,75 bis 2,18 Prozentpunkte steigen. In ganz NRW liegt sie zurzeit bei 80,2 Prozent und bei den Zweitimpfungen bei 78,4 Prozent. 59,5 Prozent der Menschen in NRW haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bereits eine Boosterimpfung bekommen.

In Nordrhein-Westfalen hatten die Novavax-Impfungen am vergangenen Sonntag begonnen. Die neue Vakzine soll nach den Vorgaben des Gesundheitsministeriums zunächst ausschließlich für kommunale Impfangebote in den Impfzentren oder durch mobile Impfteams geliefert werden. Zunächst sollten bevorzugt Beschäftigte in Berufsgruppen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, den neuen Impfstoff erhalten. Im Kreis Wesel ist diese Priorisierung am Donnerstag aufgehoben worden. Novavax sei für alle Impfwilligen ab 18 Jahren freigegeben, teilte der Kreis Wesel mit. In seinen Impfstellen sei auch keine Terminvereinbarung mehr für eine Impfung damit notwendig. Außerdem gebe es Novavax bei den mobilen Impf-Angeboten des Kreises.

Mitte März tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Wenn Beschäftigte dann nicht nachweisen können, dass sie geimpft, genesen oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, hat der Arbeitgeber das Gesundheitsamt zu informieren. In den nordrheinischen Praxen sei die Impfquote schon sehr hoch, sagte Bergmann. Mehr als 95 Prozent der niedergelassenen Ärzte seien geimpft, knapp 95 Prozent der Medizinischen Fachangestellten (MFA) auch. Das habe eine Umfrage des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland – kurz Zi – ergeben. Die Untersuchung sei zwar nicht repräsentativ, aber „sicherlich ein guter Anhaltspunkt“. Wegen der hohen Impfquote in den nordrheinischen Arztpraxen gehe er nicht davon aus, dass es spürbare Beeinträchtigungen für die Praxisteams oder die Patientinnen und Patienten durch die Impfpflicht geben werde.