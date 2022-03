Polizei sucht weitere Zeugen : Radfahrer stört Männer bei Einbruch in Bäckereifiliale in Xanten

Radfahrer stört Männer bei Einbruch in Bäckereifiliale in Xanten

Xanten Nach einem versuchten Einbruch in eine Bäckereifiliale in Xanten sucht die Polizei weitere Zeugen. Die beiden Täter waren zufällig von einem Radfahrer gesehen worden – daraufhin flüchteten sie. Es gibt eine Täterbeschreibung.

Unbekannte haben gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Freitag versucht, in eine Bäckereifiliale an der Sonsbecker Straße in Xanten einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen sie mit einem Gegenstand auf das Sicherheitsglas der Tür ein. Ein vorbeifahrender Radfahrer habe sie bemerkt und laut „Hey!“ gerufen, berichteten die Ermittler. Daraufhin seien die beiden Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.